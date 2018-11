Biskupství hledá kočího do hukvaldské obory, bude vozit i turisty

„Poté, co římskokatolická církev získala zpátky velkou část majetku a začala mimo jiné hospodařit v lesích, najímá si řadu lidí včetně kočích, kteří s koňmi stahují pokácené stromy v kopcích, kam se nedostane těžká technika. Ale jsou to externisté. Například dřevo na kostel v Třinci-Gutech z našich lesů stahovali dva Slováci,“ líčí mluvčí diecéze ostravsko-opavské Pavel Siuda.



Kočího, který má pro církev pracovat v oboře v Hukvaldech na plný úvazek, hledá biskupství už přes dva měsíce. Čeká jej celodenní péče o pár koní, přibližování dříví potahem, turistické jízdy bryčkou v oboře, ale i krmení zvěře, zemědělská činnost a pěstební práce.

„Kočí tu vždy v minulosti pracovali, jen asi posledních deset až patnáct let už ne. My chceme tuto pozici obnovit. Obora má jiná specifika než běžný les, v mnoha ohledech jsou pro ni koně vhodnější než stroje. Do konce roku bychom si proto rádi vybrali svého kočího,“ líčí šéf obory Milan Koutný.

„Bryčku sice zatím nemáme, ale uvažujeme o tom, že ji pořídíme a že v ní kočí bude vozit turisty,“ dodal.

Uchazeči musí mít středoškolské vzdělání s výučním listem nebo delší praxi v oboru zemědělec-farmář a také zkušenosti v práci s koňským potahem. Pokud uspějí, mohou po zkušební době dostat i služební byt v oboře.

„Už jsem mluvil s několika zájemci po telefonu a dvěma osobně. Ještě tomu ale necháme nějaký čas, pak pozveme vážné zájemce na pohovor a z nich si vybereme,“ upřesnil oborník Koutný.