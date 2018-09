Kominík amatér jenom uškodí zdraví a majetku, varuje znalec

„Zazvonil sám od sebe, že obchází celou vesnici. Na komín se ani nepodíval. Jen vypsal papír, vzal si 450 korun a šel. Až dcera mi řekla, že je mi doklad k ničemu, protože šlo o známého podvodníka bez výučního a živnostenského listu,“ stěžovala si seniorka z Písku na Frýdecko-Místecku.



Kominík a soudní znalec v oblasti komínových systémů Zbigniew Ondřej Adamus z Třince podobné nářky poslouchá téměř denně.

„Zrovna u mě v kanceláři seděl pán se stejnou zkušeností. Výše uvedenou postavičku, která se pohybuje na Jablunkovsku, známe. Ale podnět policii a hasičům musejí dát poškození sami. Kominíkovi hrozí pokuta až padesát tisíc korun,“ radí Adamus.

„Lidé nevzdělaní v oboru se na naší profesi přiživují a páchají škody. Nedávno jeden rozbil v domku keramickou komínovou vložku. Použil nástroj vhodný pouze do zděného komína,“ líčí Adamus.

Podle čestného prezidenta Společenství kominíků ČR Emila Morávka z Českého Těšína se obvykle jedná o takzvané nájezdní kominíky, kteří objíždějí vesnice.

„Živnostenské úřady jsou benevolentní. Připouští možnost odpovědného zástupce. To znamená, že dotyční sice neumí nic, ale někdo se za ně zaručí, za což mu odvádějí část výdělku,“ líčí Morávek s tím, že společenství chce úpravu zákona.

„Stát se k tomu nemá. Obhajuje to zajištěním nižších cen pro zákazníky. Opak je pravdou. Pokud roční kontrolu provede člověk bez kvalifikace, jako by nebyla. V případě požáru může majitel domu bez dokladu s razítkem a podpisem kominického mistra dostat až 25 tisíc pokutu a pojišťovna dá od něj ruce pryč,“ dodá Morávek.

„Je to stejné, jako by lékař odjel na dovolenou a v nemocnici za něj legálně zaskakoval soused. Byl jsem teď u soudu, kdy se kvůli neodborné revizi otrávil spalinami devítiletý chlapec. Ve Vratimově takto zemřel sedmiletý chlapec. Soudy se vlečou a viník se prokazuje těžce, zvlášť když má odpovědný zástupce bydliště třeba na obecním úřadě,“ říká Adamus, který by přivítal spolupráci obcí.

„Komunální politici by měli zabezpečit v obci služby. Prověřit živnostenská oprávnění a výuční listy kominíků a jejich kontakty uvést na webu,“ konstatuje Adamus.

„Dobrý nápad. Zatím jsme kontakty na ověřené kominíky dávali lidem na dotaz. Jejich letáčky rozdáváme na úřadě,“ zmínil starosta Písečné na Frýdecko-Místecku David Čmiel.

Jak se vyhnout falešným kominíkům? „Dát na doporučení sousedů. Pokud k nim kominík chodí léta a jsou spokojení, není důvod se obávat. Lze požádat i o kopii výučního listu. Určitě bych si domů nepouštěl nikoho, koho jsem si neobjednal,“ doporučuje Morávek.