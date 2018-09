Nemůžeme mít jiný cíl než vítězství, říká ostravský lídr hnutí ANO Macura

„Vím, že jsem před čtyřmi roky naznačoval, že nepočítám s pokračováním. Ostravu jsme finančně ozdravili, nastavili transparentní zásady a město se, myslím, vyvíjí správným směrem. Pokud jde o přípravu nových projektů, tak vlivem pomalosti procesů ve veřejné správě jsme sice u mnoha důležitých investic připraveni, ale nemám jistotu, že kdybych odešel, tak tyto strategické stavby budou opravdu dokončeny,“ vysvětluje 54letý ekonom.

Za čtyři roky budou rozpracované další investice a vy se zase můžete rozhodovat, jestli nepokračovat…

Myslím, že to už nemůže nastat. Vnitřně cítím, že pokud se mi podaří opět vést Ostravu, tak celkově osm let jsem politice ochoten maximálně obětovat, a to i s ohledem na své duševní zdraví, rodinu a další blízké.

To je práce primátora třetího největšího města v zemi tak vyčerpávající?

Nic neumím dělat na půl plynu. Práce primátora nemá časový rámec od–do, a to včetně víkendů a svátků. Neumím si představit, že bych to kumuloval ještě s čímkoliv jiným. Jsem přesvědčený, že případné další čtyři roky jsou poslední. Na politice nejsem ničím závislý.

Tomáš Macura Narodil se 6. května 1964

Po studiu Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval ve Státní bance československé, v Moravských chemických závodech a ve farmaceutické firmě Walmark, kde byl finančním a poté i generálním ředitelem.

V roce 2014 se jako nestraník stal lídrem hnutí ANO a po vítězství ve volbách i sedmým porevolučním ostravským primátorem.

Do hnutí vstoupil minulý rok.

Je ženatý, má dvě děti (16 a 31 let), bydlí ve Slezské Ostravě.

Jak se vám v politice coby absolutnímu nováčkovi zalíbilo?

Ačkoliv jsem do politiky nevstupoval s žádnými iluzemi, tak je to ještě horší, než jsem si myslel. Chtěl jsem věřit tomu, že v politice je podaná ruka podanou rukou, a že když někdo deklaruje společný zájem, myslí to doopravdy. Obdobně to platí i o našem týmu v zastupitelstvu. Domníval jsem se, že bude kompaktní množinou lidí, a ne vždy tomu tak bylo. Často jsem spíše dělal moderátora a hasiče požárů, a to vám pak chybí energie jinde.

Jak hodnotíte výsledky koalice ANO+Ostravak+KDU-ČSL+ODS na magistrátu?

Tak základní hodnocení nyní provedou voliči, ale myslím si, že přes všechny těžkosti se podařilo hodně. Uvědomte si, v jaké pozici jsme na magistrát nastupovali. Děním hýbala aféra Dědic, probíhalo policejní vyšetřování, hospodařilo se zde léta systémem, že co máme, to utratíme, případně si ještě půjčíme. My jsme město výrazně oddlužili, vytváříme finanční rezervy, jednání radních je mnohem transparentnější, například zveřejňujeme všechny smlouvy, máme klikací rozpočet i jmenovité hlasování, děláme veřejné soutěže i debaty s občany. Ostrava má nový strategický plán rozvoje. Když jsem si dělal rekapitulaci toho, co jsme v roce 2014 slibovali, vyšlo mi, že 88 procent programu jsme splnili a na zbytku pracujeme.

V rozhovorech s opozičními politiky ale zaznívá kritika, že koalice město zpomalila, investic je méně a nesmyslně hromadíte peníze místo toho, aby byly využity ve prospěch občanů...

Takové poznámky mě štvou. Na magistrát jsme přišli v situaci, kdy se vyšetřovaly různé kauzy, město se s developerem soudilo o miliardu a půl, hrozily vratky stovek milionů korun z evropských dotací na projekty, které policie vyšetřovala. Byla tady řada zakázek, které s prominutím smrděly na první přečtení. Museli jsme zjistit skutečný stav věcí. Lídr ČSSD nám dnes vytýká, že jsme jen pokračovali v jejich projektech, například v plánu na koncertní halu. To je absurdní. Víte, co nám po předchůdcích zůstalo z příprav na koncertní halu? Jedna neuvěřitelná smlouva na poradenství, na základě které město vyplácelo paušální částky, ale nikde se nenašlo, za co. My jsme naproti tomu připravili kompletní stavební program i podmínky mezinárodní architektonické soutěže, soutěž vyhlásili, zajistili financování. Do roku 2021 se bude stavět.

A to hromadění peněz?

Jsem vzděláním ekonom, ale určitě i mnohým jiným musí být zřejmé, že v dobrých časech, a myslím si, že lepší už nebudou, se musí část peněz odkládat na hromádku, aby se mohly využít, až nastanou horší časy. Tak má vypadat hospodaření s veřejnými prostředky.

Kdy vám ve funkci primátora bylo nejhůře?

Jednoznačně v listopadu 2015 v předvečer chystaného puče po prvním roce koalice s ČSSD. Měli jsme téměř jistotu, že nás sociální demokracie chce podvést a vytvořit novou koalici bez nás, měli jsme důkazy. Svolal jsem si sociální demokraty z vedení města a ptal se jich, jaký s námi mají problém. A oni, že o ničem neví. Až jsem se cítil trapně. Když vidíte, jak vám někdo lže, tak to bylo to nejhorší, co jsem v politice poznal.

A kdy jste cítil největší zadostiučinění?

Bylo toho více, ale v poslední době jsem měl obrovskou radost ze 34 přihlášek z celého světa do soutěže na projekt koncertní haly. To není jen o zaslání formálního e-mailu, studia musela projevit opravdový zájem.

Narážím také na argumenty, že jste sice správný člověk, ale ve špatném hnutí. Navíc v hnutí, kterého jste se loni stal členem. To jste chtěl, nebo musel?

Určitě jsem nemusel. V roce 2014 nás bylo v hnutí ANO relativně málo, fungovaly přímé vztahy. Postupem času a dalších voleb, krajských i poslaneckých, hnutí bobtnalo, přicházeli noví lidé, vznikaly stranické sekretariáty a já zjišťoval, že často už nestačí být primátorem třetího největšího města, a když nemám žádnou stranickou funkci, tak jsem přestal být zván na některá jednání. Což by až tak nevadilo, pokud bych cítil, že hnutí jde vždy správným směrem. Buď jsem mohl rezignovat, nebo s tím něco zevnitř udělat. Já se rozhodl pro druhé. A určitě mě nikdo nemůže označovat za člena fan klubu Andreje Babiše. Když jsem s něčím nesouhlasil, tak jsem se ozval, to se všeobecně ví.

Jaký jste měl vliv na sestavení ostravské kandidátky hnutí ANO? Ptám se proto, že při porovnání první desítky kandidátů z let 2014 a 2018 máte sedm nových jmen. A vaše vztahy s dvojkou kandidátky, místostarostkou obvodu Jih Hanou Tichánkovou, údajně nejsou moc dobré.

Myslím si, že se údajné neshody s paní Tichánkovou přeceňují. Na podstatných věcech se určitě dokážeme shodnout. Naše kandidátka se sestavovala tak, abychom předešli výtkám, že některé obvody nemají zastoupení ve vedení města. Proto se vytvořil model, ve kterém bylo známo, jaká místa který obvod bude obsazovat. A záleželo jen na místních organizacích, koho si do těch škatulek zvolí. Já do toho nijak nezasahoval, ale s tím, že v případě volebního úspěchu si ze zvolených zastupitelů vyberu tým lidí do vedení města.

Hnutí ANO má poměrně rozsáhlý volební program. Hned na začátku uvádíte, že chcete zamezit odlivu mladých lidí. Jak toho chcete dosáhnout?

To je nejkomplexnější úkol zahrnující vše podstatné pro zlepšení kvality života lidí ve městě. Tím směrem je zaměřen celý nový strategický plán města. Jsem mírně optimistický v tom ohledu, že se úbytek zpomaluje. Za poslední čtyři roky byl nějakých 5 700 lidí, v předchozích čtyřletkách přes osm tisíc. Představuje to jiskřičku naděje, ale je to běh na dlouhou trať.

Zaujalo mě také, že chcete do Ostravy přestěhovat nějakou centrální instituci. To jsem od místních politiků slyšel už mnohokrát. A nikdy neuspěli.

A já zatím také ne, což mě hodně zlobí. Nyní se například rozhoduje o tom, jestli Ostrava bude v nové vládní strategii regionálního rozvoje po roce 2021 zařazena do kategorie metropole, nebo o stupeň níže mezi aglomerace. Já jsem přesvědčen, že naše republika má tři metropole, tedy i Ostravu, ale ministerští úředníci namítají, že jedním ze znaků metropolí je i přítomnost centrálních institucí. A já jim říkám: A my snad za to můžeme? Samozřejmě tady nikdy nebude například ministerstvo zahraničních věcí, ale například by v Ostravě mohl mít sídlo Státní fond životního prostředí, dále Energetický regulační úřad či technologická agentura TAČR.

Kde podle lídra ostravského hnutí ANO leží hranice volebního úspěchu a neúspěchu?

Samozřejmě nemůžeme mít v Ostravě jiný cíl než vítězství. Před čtyřmi roky jsme získali přes 21 procent hlasů a díky tomu patnáct mandátů zastupitelů. Pokud získáme patnáct křesel nebo méně, bude to znamenat, že jsme si poslední roky zřejmě neodpracovali dobře. Já chci lepší výsledek a dvacet mandátů zastupitelů je mou hranicí úspěchu.

S kým si umíte představit koalici a s kým nikoliv?

Pokud stávající partneři z koalice ve volbách uspějí, rádi bychom pokračovali, protože naše spolupráce byla funkční. Líbí se mi docela i místní Piráti, a to mám s pirátskou celonárodní rétorikou občas trochu problém. Bavíme se sice se všemi, ale koaliční spolupráci si neumím představit s KSČM a SPD. Hodně mě zklamaly nominace v ČSSD, problém mám i s některými jmény v ODS a pak jsou tady různá sdružení, pro mě zatím neuchopitelné produkty.

Kde bude Ostrava před dalšími volbami na podzim 2022, pokud město opětovně povedete vy?

Věřím, že bude dále směřovat k moderní evropské metropoli 21. století, aby se už nadobro zbavila nálepky špinavého a nezajímavého města plného udřených lidí. To se mění už řadu let, ale ještě toho chybí spousta dokončit.