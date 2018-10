Ostravu povedou ANO a lidovci, další dva spojenci jsou zatím nejistí

Nová by však byla jen podle volebního období, protože dominující hnutí ANO preferuje podobu stávající koalice, tedy s hnutím Ostravak, lidovci a ODS.

„Nemáme důvod něco měnit, protože naše spolupráce přinášela výsledky,“ konstatoval lídr hnutí ANO a ostravský primátor Tomáš Macura.

Uvedl, že ANO zvládlo už dvě kola rozhovorů, přesně tolikrát se sešli i zastupitelé vítězného hnutí.

„Partnerům jsme dali nabídky počtu a zaměření resortů. Do středečního dopoledne chci vědět, zda to akceptují,“ uvedl primátor, který v pondělí odjel na dvoudenní realitní veletrh EXPO REAL v Mnichově.

Macura řekl, že ANO si stanovilo tři varianty možné koalice, z nichž prioritní je stávající složení. Zbývající počítají s jinými kombinacemi. Vždy však jde o čtyřčlennou koalici.

Do hry o pozice radních a náměstků primátora určitě nezasáhnou zastupitelé SPD, komunistů a sociálních demokratů. To Macura odmítal už před volbami.

Lidovci se svým volebním ziskem těsně nad pěti procenty si nárokují jedno náměstkovské místo. To mají i nyní.

„Chtěl bych pokračovat v dosavadní práci, to nezastírám,“ konstatoval Zbyněk Pražák, který dosud měl na starosti odbor kultury a volnočasových aktivit.

A protože lidovci více nechtějí, přičemž současně už nemají kam ustoupit, zdá se být jejich účast v koalici jistá.

Hnutí ANO nyní má v jedenáctičlenné městské radě pět míst: primátora, dva náměstky a dva radní.

„Žádáme více, protože jsme v těchto volbách ve srovnání s minulými uspěli mnohem výrazněji,“ zmiňuje Macura navýšení počtu zastupitelů z patnácti na jednadvacet.

„Rádi bychom oproti současnosti získali místo náměstka pro investice, protože to považujeme na klíčový resort,“ prozradil primátor.

Semerák: Můžeme skončit v opozici

Tento odbor ale nyní vede Břetislav Riger z hnutí Ostravak, které ve volbách ztratilo tři mandáty.

„Zatím nechci říkat, jestli něco obětujeme. Nemám s tím problém, ale jen pokud ANO nabídne někoho, kdo bude zárukou, že resort zvládne. Ať to není jen politické obsazení,“ upozornil lídr Ostravaka Lukáš Semerák.

On sám jako neuvolněný radní má na starosti dopravu. „Rád bych pokračoval, ale nevylučuji ani odchod do opozice, pokud by třeba ANO chtělo v radě získat většinu.“

S Macurou bude jednat, ostatně i on zamířil na mnichovský veletrh. Dalším do party mohou být občanští demokraté. I oni však žádají větší podíl na moci v magistrátu. Dosud mají jednoho náměstka.

„Dvě strany ve volbách ztratily, tedy Ostravak a lidovci. A polepšili jsme si my a ANO. To by se mělo odrazit na podobě koalice,“ řekl lídr ODS Zdeněk Nytra s tím, že pokud se nabídka ANO nezmění, jsou připraveni do koalice vstoupit.

Ve hře jsou i Piráti

ODS nominovala do vedení města Nytru, který je i senátorem, a Martina Štěpánka. Ten už náměstkem byl, ale kvůli řízení auta v podnapilém stavu loni v březnu odstoupil.

„Obecně tato jména akceptujeme, nikoliv ovšem bezvýhradně. Jen ve vztahu k nabídnutým resortům,“ reagoval Macura.

Možným koaličním spojencem jsou i Piráti. Podle jejich jedničky Davida Witosze by účast v radě neodmítli, ale ani opozici nepovažuje za prohru.

Macura chce po návratu z Mnichova svolat zastupitelský klub ANO, kde by mohlo padnout konečné rozhodnutí.