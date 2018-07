Proti rozsudku za likvidaci kostela se odvolal i iniciátor žhářského útoku

Hned po vynesení verdiktu Krajského soudu v Ostravě na konci června si podal odvolání Jakub Hurník, který dostal osm let vězení. Hurník dělal řidiče a nakonec se policii sám přihlásil.

Nespokojen s rozsudkem byl přímo na místě i mladík, který by měl za mřížemi strávit tři a půl roku. Kvůli tomu, že v době činu neměl byť jen těsně osmnáct let, tak se podle zákona nesmí odhalit jeho identita a měl nárok na nižší trest. Právě on kostel zapálil.

Iniciátor žhářského útoku Bortel, který obdržel nejvyšší devítiletý trest, a státní zástupce Josef Šuhaj si ponechali lhůtu na rozhodnutí. A tu teď využili.

Bortel se odvolal jak proti odsouzení, tak i proti výši trestu. „Odvolání jsme už obdrželi,“ řekl mluvčí krajského soudu Jiří Barč.

Vyjádřil se i státní zástupce Šuhaj: „Z rozhodnutí vedení Krajského státního zastupitelství v Ostravě bude podáno odvolání v neprospěch jednoho z obžalovaných.“ Podrobnější nechtěl být.

Video před zahájením prvního soudního líčení

VIDEO: Začal soud se žháři dřevěného kostelíku na Třinecku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Termín projednání odvolacího soudu ještě nebyl stanoven.

Odsouzení mají zaplatit dvacet milionů

Příští týden v noci ze středy na čtvrtek to bude přesně rok od události. Podle obžaloby na nápad zapálit nějaký kostel přišel právě Bortel. Údajně už loni v dubnu chtěl podpálit kostel v Bílé v Beskydech. To nevyšlo, ale k útoku na dřevěný gutský kostelík už komplice našel.

Proč toužil po likvidaci svatostánků, není jasné. Existovaly dvě verze. První, že se Bortel chtěl Bohu pomstít za to, že trpí těžkou nemocí. Druhá možnost zmiňovala fakt, že mladistvý tak chtěl oslavit plnoletost, kterou dovršil den poté. Státní zástupce však řekl, že se nic z toho nepotvrdilo.

Kostel ze 16. století lehl popelem, ostravsko-opavská diecéze však chystá výstavbu repliky. Součástí rozsudku je navíc povinnost odsouzených zaplatit celkem dvacet milionů korun.

Den po žhářském útoku z 1. na 2. srpna 2017