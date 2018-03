Za požár kostela v Gutech padla obžaloba

Státní zástupce obžaloval tři mladíky obviněné z loňského úmyslného zapálení památkově chráněného dřevěného kostela v Třinci - Gutech. Dnes to uvedla Česká televize. Dvěma obžalovaným hrozí až 15 let vězení, třetímu, kterému v době požáru ještě nebylo 18, hrozí až pět let.