Kraj by měl propojit průmysl, vědu, výrobu a školství, říká odborník

„Kraj má výhodu, že je tady úzké a historické propojení s průmyslem. Všude ve světě se ukazuje, že tam, kde existuje průmyslová tradice, lépe přijímají moderní trendy,“ poznamenal Pavel Kysilka, někdejší viceguvernér České národní banky.

A moderní technologie se zachováním průmyslu nejdou podle Kysilky proti sobě. „Digitální technologie ani špičkové služby se neobejdou bez fyzické výroby, není náhoda, že se všechny země snaží dostat výrobu zpátky, protože výzkumu i vědě se nedaří tak dobře, pokud nejsou propojeny s výrobní základnou,“ dodal Kysilka.



„V kraji vidím velkou příležitost pro rozvoj konceptu Průmysl 4.0. Máme skvělou kombinaci průmyslového know-how a inovativních firem, připravují se i univerzity,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Připravenost kraje ale zdaleka není optimální. „Na této konferenci se bavíme jen s firmami, což je také dobře, ale měli bychom se více bavit i s uchazeči o práci, kteří často nevědí, co po nich trh práce může za pár let chtít,“ vysvětluje Táňa Strojná, regionální manažerka pro Moravu společnosti ManpowerGroup.

„Na školách se technickým dovednostem mohou žáci naučit, ale je otázka, zda ty už nebudou v době, kdy z těch škol vyjdou, zastaralé. V tom by se měla spolupráce mezi průmyslovým sektorem a školstvím zlepšit,“ podotkla Strojná.

Je potřeba propojení vzdělávání, praxe a školství

Podle ní je rozhodně co zlepšovat. „Nefunguje to úplně všude, v mnoha sektorech je to nyní spíše taková hudba budoucnosti. Hodně se mluví o technologiích a Průmyslu 4.0, jak se to bude zavádět, ale na to zdejší průmysl ještě většinou připraven není,“ odpověděla Strojná na otázku, zda a jak spolupráce průmyslu a školství v Moravskoslezském kraji funguje.



„Zaměstnancům chybí kombinace znalosti informačních technologií a praktických dovedností, u nízkokvalifikovaných sil chybí znalost práce s digitálními technologiemi. Je to dáno možná školstvím, možná i zaměstnavateli, kteří v současnosti na vzdělávání zaměstnanců netlačí, všichni se snaží jen nabírat, lidí je ale na trhu práce málo,“ doplnila Strojná.

Propojení vzdělávání, praxe a školství je potřebné i podle Pavla Kysilky. „Nejsilnější regiony na světě jsou ty, které umí propojit průmysl, vědu, výrobu a školství. A Moravskoslezský kraj tu možnost má,“ konstatoval Kysilka.

Budoucí rozvoj kraje podle něj bude záležet i na tom, zda se mu podaří udržet kvalifikované zaměstnance. „Lidi tady budou zůstávat, pokud budou mít příležitosti. Mladí zůstanou, pokud tady bude dobré školství. A státní sektor nesmí házet byznysu klacky pod nohy tím, že bude vysávat ty nejlepší. Ty může nahrazovat digitálními technologiemi. Není náhoda, že Česká republika je, co se týče digitalizace státní správy, na předposledním místě v Evropské unii,“ dodal Kysilka.