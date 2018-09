Odvolací soud nejspíš zrušil verdikt v kauze Studénka, jednal neveřejně

Krajský soud rozhodl v neveřejném jednání, tedy nejen bez veřejnosti a médií, ale také bez obžalovaných, jejich obhájců nebo státního zástupce.

„Toto je plně v kompetenci soudu, a to například kvůli zrychlení rozhodování,“ vysvětlil mluvčí Krajského soudu v Ostravě Jiří Barč. Odmítl proto zatím sdělit, jak soudci rozhodli. „Mohu jen potvrdit, že bylo rozhodnuto. Teprve ve lhůtě deseti dnů bude rozhodnutí vyhotoveno a doručováno všem stranám. Do té doby není možné sdělit nic bližšího,“ přiblížil mluvčí soudu.

Podle informací iDNES.cz soud předchozí verdikt zrušil a vrátil zpět okresnímu soudu. „Vzhledem k tomu, že jednání bylo neveřejné a soud vypracuje usnesení, tak je takřka jistota, že se tak stalo,“ řekl iDNES zdroj, který nechtěl být jmenován.

„Je to možné, ale já tyto informace nemám a k případu nemám v současnosti co říci. Pokud soud uznal mé námitky jako opodstatněné, tak jsem samozřejmě rád,“ reagoval státní zástupce Aleš Kopal.

Obhájce: Počítáme se zrušením rozsudku, jen neznáme zdůvodnění

Právník Radek Ondruš, který v případu zastupuje firmu Bögl a Krýsl, která most nad tratí zasouvala, je také přesvědčen o tom, že se případ vrátí do Nového Jičína. „My se zrušením a vrácením už počítáme, jen ještě neznáme zdůvodnění soudu. Podle nás by v úvahu připadalo to, že nebyl vypracován revizní posudek,“ konstatoval Ondruš.

Nehoda se stala v pátek 8. srpna 2008 několik minut po půl jedenácté dopoledne. Před rychlík jedoucí z Krakova do Prahy se zřítila konstrukce opravovaného silničního mostu. Ačkoliv strojvedoucí snížil rychlost soupravy ze 140 na 94 km/h, následky srážky byly tragické.

Po dvouletém vyšetřování stanulo před soudem deset obžalovaných, většinou ze stavebních společností ODS - Dopravní stavby Ostrava (nyní Eurovia) a Bögl a Krýsl. Po dalších sedmi letech soudního projednávání rozhodl soud všechny zprostil se zdůvodněním, že se nepodařilo prokázat, že by k příčinám neštěstí vedla právě činnost těchto osob. Státní zástupce se hned v jednací síni odvolal.

Letecké záběry místo nehody z 8. srpna 2008