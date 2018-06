Za vraždu matky čtyř dětí dostal její přítel 17 let, soudce rozčaroval

Rodina bydlela v domě v Ostravě-Michálkovicích. Z prvního vztahu měl Bureš čtyři děti, stejný počet i ve druhém svazku. Částečný invalida se snažil přivydělávat, jak se dá, ale ve vztahu to stejně skřípalo. Podle sousedů se Bureš s partnerkou často hádali a neshody vyvrcholily loni 4. srpna odpoledne.

Společně se sousedy popíjeli alkohol, když žena dostala lítostivou náladu a Burešovi oznámila, že už ho nemá ráda a má jiný vztah. Pak se začali hádat a žena partnera vyhodila z bytu. Sbalil se, z kuchyně si vzal svůj oblíbený nůž se zhruba sedmnácticentimetrovou čepelí.

Žena mu vyčítala nepovedené soužití ještě na chodbě a hádka pokračovala i na schodech. Bureše pak nejspíš popadl vztek, vzal nůž, otočil se a začal bodat.

V přehradě se umyl od krve a pak jel za matkou

„Ženu i přes její obranu zasáhlo čtyřiadvacet bodných a dvě řezné rány,“ konstatoval soudce Vítězslav Božoň.

O takřka pominutí smyslů útočníka svědčilo i velké množství stop po noži na stěně chodby, když se netrefil. Přesto nůž zasáhl i ženino srdce, žaludek nebo játra. I přes snahu sousedů, záchranářů a lékařů napadená po asi dvou hodinách zemřela.

Muž ještě opilý odjel autem z Michálkovic k přehradě Těrlicko, kde se umyl od krve. Nakonec zajel do Havířova k matce, které řekl: „Udělal jsem něco, co jsem neměl udělat.“ Záhy poté přijeli policisté a zatkli ho.

Soudce se Burešovi snažil „promluvit do duše“. „Je zřejmé, že obžalovaný čin neplánoval, byl to výbuch zlosti. Je to příběh tragédie, se kterým nelze už nic udělat. Čas nelze vrátit,“ předestřel soudce a pokračoval, že u Bureše nelze nalézt ani zásadní polehčující, ani přitěžující okolnosti.

Bureš se také vyjádřil, že ve věznici chce co nejdříve pracovat, aby mohl alespoň částečně posílat dětem peníze.

Odsouzený si ponechal lhůtu na odvolání

Při poradě se svým obhájcem, zda se odvolá, se obžalovaný pousmál. „Myslím, že v této věci není nic k smíchu,“ poznamenal soudce a také vyjádření Bureše, že si ponechá lhůtu na případné odvolání, ho zjevně zamrzelo.

„Opravdu nechcete už případ ukončit?“ ptal se. Lhůtu si poté ponechali i státní zástupce a zmocněnkyně poškozených.

O dvě starší děti se nyní stará bratr zavražděné, chtěl by vychovávat i další dvě mladší, kteří jsou nyní v náhradní rodině. Jeho přístup soudce označil za obdivuhodný.