Před soudem stojí muž obžalovaný z napadení ženy. V 90. letech vraždil

„Napadená se bránila, dokonce se jí podařilo vzít a odhodit nůž, se kterým obžalovaný ženu jednou bodl do zad a poté pořezal na krku a v obličeji,“ uvedl státní zástupce Michal Król.

Když žena zoufale volala o pomoc, ještě na ni útočník křičel: „Drž hubu a neřvi!“ Nakonec do napadené podle spisu několikrát kopl. Když se mu podařilo kabelku s penězi v hodnotě 370 korun, mobilem, platební kartou a dalšími věcmi ukořistit, tak odešel.

Obžalovaný: Myslím, že jsem to neudělal

Horváth byl zadržen poté, co se u něj našly mobil a stravenky z kabelky, navíc na teplácích měl stopy ženiny krve. Vinu však odmítá. „Ženy je mi líto, ale myslím si, že jsem to neudělal,“ zahájil svou obhajobu.

Prý byl zcela výjimečně silně podnapilý a z toho období si nic nepamatuje. „Jen vím, že mobil a stravenky jsem koupil od nějakého člověka, co tam byl. Krev? Tu si neumím vysvětlit. Když jsem nastupoval do policejního auta, žádnou krev jsem na sobě neměl,“ poukázal.

Horváth, který posledních sedm let pracoval jako razič v OKD, už byl jednou kvůli násilnému činu odsouzen. V roce 1999 dostal čtrnáct let vězení za to, že o rok dříve s komplicem přepadli ve Stonavě na Karvinsku penzistu, okradli ho o několik stokorun, svázali do kozelce a nechali udusit.

Přítelkyně řekla soudu, že druh není agresivní

Odseděl si deset let, pak byl podmínečně propuštěn. „Podmínku jsem splnil, našel si přítelkyni a založil rodinu. Copak by teď něco takového dávalo smysl?“ hájil se Horváth.

U soudu jako svědkyně vystupovala Horváthova přítelkyně. Sama se o výpověď přihlásila. Uvedla, že její partner pil alkohol jen výjimečně a vůbec nebyl agresivní. „Jsem velmi překvapená z toho, co se údajně mělo stát. Vůbec to nedovedu pochopit, vždyť o rodinu se stará, co může, pracuje,“ prohlásila s tím, že muže pravidelně navštěvuje ve vazbě. „Říká mi, že si nic nepamatuje, ale že on to určitě neudělal,“ zopakovala. Na dotaz soudu připustila, že jindy výpadky paměti nemívá. „Ale také nikdy tolik nepije,“ upozornila.

Termín rozsudku dosud nebyl stanoven.