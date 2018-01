Soud se začne znovu zabývat kauzou Dědic, zaměří se na Městskou nemocnici

Martin Dědic, kterému hrozí až 12 let vězení za to, že podle žalobce ovlivňoval veřejné zakázky a přijímal úplatky, by měl na začátku druhého bloku vyslechnout od státního zástupce Víta Koupila další obžalobu, a to z krácení daní, za což hrozí vězení až na 13 let a čtyři měsíce.

Podle nové obžaloby závažné trestné činy krácení daní z přidané hodnoty i daní z příjmu ve výši přes šest milionů korun a pokusy o zkrácení daní ve výši přesahující sedm milionů spáchal Dědic ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jejíž činnosti se podle žalobce také účastnil.

„V případě, že spolu trestní věci souvisejí, náš trestní řád počítá s možností sloučení a společného projednávání více žalovaných kauz. Soud mohl teoreticky obžalobu vrátit, ale to se nestalo,“ říká Koupil.

V korupční kauze čelí Dědic obžalobě, že získal přes 30 milionů korun úplatků za to, že ovlivnil tři zakázky Dopravního podniku Ostrava (DPO) a tři zakázky Městské nemocnice Ostrava.

V pondělí začnou u soudu vypovídat první svědci k zakázkám nemocnice, především její bývalí ředitelé Tomáš Nykel a Tomáš Mrázek.

Projekt DPO vyjme úřad z evropského financování

Dosud se soud zabýval zakázkami DPO na nákup nové nízkopodlažní tramvaje a rekonstrukci 23 tramvají za více než půl miliardy korun, na což podnik získal evropské dotace. Dědic vinu odmítá, stejně jako dalších sedm obžalovaných, ale žalobce je přesvědčený, že má dostatek důkazů. Na rozhodnutí soudu dosud čeká i Evropská komise.

U soudu bude vypovídat bývalý ředitel Městské nemocnice Ostrava Tomáš Nykel.

„V kraji jsme proplatili přes 20 miliard dotací za více než tisíc projektů. Evropská komise si nechává otevřený jediný z nich - projekt Dopravního podniku Ostrava, jehož součástí jsou tři žalované zakázky. Čeká, jak dopadne soud,“ řekla nedávno bývalá ředitelka Úřadu regionální rady Moravskoslezsko Kateřina Dostálová.

Ministerstvo financí ale nyní navrhlo úřadům, aby problémové projekty z evropského financování vyňalo. Je mezi nimi i projekt DPO spojený s kauzou Dědic.

„V projektu jsou tři veřejné zakázky, na které DPO získal podporu ve výši 40 procent, tedy přes 200 milionů korun,“ řekl ČTK ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko Libor Chlebiš s tím, že projekty již byly proplaceny a v současnosti to neznamená, že by DPO musel dotaci vrátit. „Pokud by se ale prokázalo, že došlo k trestnému činu, budeme peníze vymáhat zpátky,“ dodal.