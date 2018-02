Měl jen pomoci se zahradou. Za brutální ubití kamarádky dostal 20 let

Obžalovanému hrozil trest od patnácti do dvaceti let. Soudkyně navíc připustila, že zvažovali ještě vyšší, mimořádný trest, protože Konečný svého činu nelitoval, jeho útok byl brutální a má trestní minulost, byť jen majetkového charakteru.

„Nakonec rozhodl mladý věk obžalovaného, který snad umožňuje alespoň částečnou možnost motivace k nápravě,“ vysvětlila soudkyně.

Tělo 26leté ženy leželo na schodech do sklepa. Obličej jí někdo znetvořil mnoha ranami nejspíše pánví, v krku měla několik bodnutí nožem. Všude spousta krve.

V takovém stavu našel loni v březnu svou přítelkyni muž, který se právě vrátil ze zahraniční cesty do domu v Havlíčkově ulici v Polance nad Odrou, okrajové části Ostravy.

Žena se kamarádovi snažila pomoci

Přitom jen pár hodin předtím s partnerkou telefonicky hovořil. Na záchranu jejího života však už bylo pozdě.

Patrik Konečný v dubnu při jednání o vzetí do vazby. (7. dubna 2017)

Policisté po několika dnech vyšetřování a pátrání zatkli 22letého Patrika Konečného.

S mladou ženou se znal od dětství. Kamarádili spolu a byla to jeho dobrá duše, která mu pomáhala. On sám měl dlouhodobé problémy.

Byl nezaměstnaný, jen si někdy načerno přivydělával na stavbách. Příležitostně prodával pervitin, který také občas užíval.

Vpáčení očnic, poškození mozku...

Proto byl rád, když ho žena požádala o pomoc se zahradou, než se její přítel vrátí. Slíbila, že mu zaplatí. Jenže podle obžaloby v osudnou středu 29. března zatoužil po více penězích a cennostech v domě.

Kamarádku nemilosrdně zavraždil, i když se, podle zranění na rukou, zoufale bránila. Pak podle zjištění vzal šedesát tisíc korun v hotovosti, dále šperky, hodinky, mobily, vše za dalších padesát tisíc korun.

„Na hlavě oběti bylo zjištěno 26 ran tupým předmětem, přičemž došlo například ke zborcení skeletu obličeje, částečnému vpáčení očnic, rozdrcení zubů, poškození mozku a dalším otevřeným zraněním hlavy,“ vypočítal státní zástupce.

Na mikině se našla krev oběti

Konečný se k činu se nejdříve přiznal, pak vše odvolal a postupně přicházel s různými verzemi, co se stalo.

„Měl jsem asi dvě piva, pak jsem vykouřil marihuanu a usnul. Když jsem se probudil a vyšel do předsíně, viděl jsem její tělo na schodech. Zazmatkoval jsem, dostal strach a utekl,“ popisoval.

Obžaloba se opírala o závěry vyšetřování. Část lupu policisté našli u Konečného v batohu, mobily ale hodil do kanálu. Na jeho mikině i botech se našly stříkance ženiny krve.

Měl dluhy, ale po vraždě peníze rozhazoval

Navíc, i když měl spoustu dluhů, po smrti ženy peníze doslova rozhazoval. Ještě v Polance si nechal servírkou z blízké hospody přivolat taxík, přičemž jí nechal 200 korun. Taxikáři dal odměnu 250 korun. Ze zastavárny vykoupil matčin notebook, který tam dříve zastavil, a muži, který ho ve frontě pustil před sebe, daroval pětistovku.

Nakoupil marihuanu a pervitin za několik tisíc korun a v obchodním centru nakoupil sportovní boty a bundu celkem za pět tisíc korun.

V minulosti byl Konečný dvakrát souzený za úvěrové podvody, na brigádě v Irsku ho vyšetřovali kvůli krádeži.

Pánev, kterou asi vraždil, se nikdy nenašla. Vhodil ji totiž do kontejneru, který už popeláři vyvezli na centrální skládku. Soudkyně řekla, že útoku předcházela nějaká roztržka, které prchlivého a sobeckého Konečného přivedla do stavu běsnosti. „Co se však stalo, to ví jen obžalovaný,“ konstatovala.

