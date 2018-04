Chytl jsem amok, přiznal muž souzený za to, že ubodal a podřízl známého

„Dostal jsem amok a pak udělal ten hnus.“ Tak zhodnotil své počínání pětačtyřicetiletý Robert Tancer, když promluvil na policii. Před soudem už vypovídat odmítl. Jen podotkl, že udělal hroznou chybu. Soudce proto četl jeho výpověď z přípravného řízení.

V osudné úterý 20. června 2017 po většinu dne Tancer popíjel. Pracoval v ostravském pivovaru, odkud si donesl několik lahvových piv s poškozenými víčky. Koupil je za symbolické tři koruny. Pak se ještě šel posilnit do dvou hospod. K tomu přidal dva velké panáky peprmintového likéru a pak přijal pozvání známého z ubytovny na Jeremenkově ulici v Ostravě-Vítkovicích na PET lahev bílého vína.

Podříznuté hrdlo a nůž zabodnutý do hrudi

„Známý byl protivný, když jsem se ho zeptal, kdy mi vrátí dluh pět set korun, začal nadávat. Hádali jsme se, pak došlo na facky a pěsti,“ popisoval Tancer na policii.

Pak ho prý popadl amok, menšího a lehčího soka hodil na postel, vzal nůž a začal bodat. „Zavražděný utrpěl dvacet bodných a tři řezné rány do hlavy, krku a dalších částí těla. Obžalovaný v rozčilení poškozenému podřízl hrdlo a nůž se sedmicentimetrovou čepelí mu nakonec zabodl až po rukojeť do hrudi,“ vypočítal státní zástupce v obžalobě.

Smrtící útok trval několik minut a Tancer postupně využil několik nožů, které v bytě našel. „Většinou ležely na stole,“ poznamenal.

Po vraždě dopil víno a šel spát

Napadený šestačtyřicetiletý muž zemřel na místě. Objevili ho ještě tentýž večer hasiči, kteří v ubytovně likvidovali požár. Ten nejspíš založil Tancer, aby zahladil stopy.

„Jen si pamatuju, jak jsem rozhazoval po bytě jeho oblečení, rozbil jsem jeho televizi a příborník. Pak jsem dopil víno a odešel,“ líčil kriminalistům Tancer, který si myslí, že za jeho počínáním byla kombinace alkoholu a antidepresiv, která tehdy užíval. „Proto jsem bodal hlava nehlava, byl jsem úplně K.O.,“ uvedl.

Když přišel domů, naházel zakrvavené šaty do kbelíku s vodou, do uší si dal špunty a usnul. Probudili ho až policisté. „Lituji, že jsem šel na to víno. Kdybych tam nešel, chodil bych do práce a o víkendu za ženskými,“ kál se Tancer.

Soud ještě vyslechne znalce a svědky, termín vyhlášení rozsudku ještě není znám. Tancerovi hrozí patnáct až dvacet let vězení.