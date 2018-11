Dívka dostala za vraždu osmnáct let. Tělo s noži si natočila na mobil

Macháčové hrozilo patnáct až dvacet let vězení. Kvůli případnému odvolání proti rozsudku si státní zástupkyně i odsouzená ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.

Soud neobměkčilo ani to, že dívka v jednací síni několikrát plakala a opakovala, že by ráda vrátila čas, aby se to nestalo.

S mužem se sblížila poté, co odešla od rodičů a současně se jí výrazně zhoršil prospěch na střední škole, kde studovala obor bezpečnost a právo. S o dvacet let starším přítelem se několikrát sexuálně sblížila, jednou prý přes její odpor.

Kdykoliv se dívka napila alkoholu, kterým zapíjela i prášky, stávala se agresivní. To se stalo i 4. března, kdy se s mužem potkala v suchdolské restauraci, aby si vyříkali vzájemné rozpory. Postupně vypila půl litru vína, pět velkých rumů a jedno pivo.

Jeden nůž v krku, druhý v hrudníku

Na ubytovně se s mužem opětovně pohádali. A když spory vyvrcholily, dívka vzala podle spisu nůž a svého expřítele třináctkrát bodla. „Nemůžu o tom mluvit, nezvládla bych to. Je to jak zlý sen,“ říkala při zahájení líčení.

Při policejním výslechu popsala, že se u muže osprchovala, ale on se svlékl také. Když z bytu utíkala, údajně ji bývalý přítel pronásledoval. Vzala z kuchyňské linky nůž a začala bodat. Poté ještě použila druhý nůž, který prý ležel na stolku.

Když záchranáři přijeli na místo, jeden nůž měl napadený skrz krk a druhý byl zabodnutý až po rukojeť v hrudníku. V mobilu Macháčové pak policisté nalezli záznam těla zavražděného. Na policii i na soudu Macháčová uvedla, že si natáčení vůbec nepamatuje.