Ničila mi život, hájil se obžalovaný z bití družky popelníkem a smetákem

Hlavní líčení přináší pohled do soužití jednoho partnerského páru na ubytovně v Plzeňské ulici v Ostravě-Zábřehu.

Podle spisu Sobecký o rok starší družku několikrát zbil tak, že musela vyhledat lékařské ošetření, a to například kvůli podlitinám, zlomeným žebrům nebo krvácení do dutiny hrudní.

Vše vyvrcholilo letos v lednu. „Obžalovaný vzal skleněný popelník a několikrát poškozenou uhodil do hlavy, pak ji napadl smetákem a židlí. Navíc ji bodl kuchyňským nožem. Při útoku opakovaně vyhrožoval, že ženu zabije,“ vypočítal státní zástupce.

Sobecký nikde nepracoval a na ubytovně žil ze sociálních dávek. Před soudem si postěžoval, že mu jako kardiakovi a diabetikovi nepřiznali invalidní důchod. Když se však soudce ptal na alkohol, odvětil: „Piju jen pivo a tři piva nikoho nezabijou.“

Na družce takzvaně nenechal nit suchou. Zranění si prý způsobila sama, když opilá upadla. „A ona často padala. Čím více pila, tím to a s ní bylo horší. Nedalo se s ní vydržet,“ lamentoval.

Podle něj ho žena neustále provokovala, vyvolávala spory. „Na začátku jsem ji měl hodně rád, měl jsem k ní důvěru, ale pak mi ničila život,“ vypověděl Sobecký.

Když se ho soudce ptal, proč tedy zůstával pět let ve vzájemném soužití, obžalovaný odvětil, že to by ho taky zajímalo. „Nakonec jsem se odstěhoval, ale to už bylo pozdě,“ řekl muž, který už v minulosti dostal podmíněný trest za ublížení na zdraví.

Sobecký připustil, že družku někdy napadl. „Ale to bylo vzájemné. Když pila, byla hodně agresivní, v pokoji pak pořád něco rozbíjela,“ pokračoval ve slovním napadání.

Jeho družka měla vypovídat jako svědkyně, jenže se ji nepodařilo kontaktovat, ani policejně předvést. Soud se o to pokusí i před dalším jednáním. Termín rozsudku ještě není znám, Sobeckému hrozí vězení od pěti do dvanácti let.