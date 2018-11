Začínající boxer stojí před soudem. Po jeho ráně pěstí zemřel starší muž

Uvírovi v osudný den 5. května ve tři hodiny ráno podle žaloby vadilo, že se třiašedesátiletý muž motal na parketu okolo jeho kamarádky a údajně se i nevhodně choval. Podle informací iDNES.cz byl muž starý mládenec, který v baru patřil k častým hostům a snažil se tam kontaktovat s mladšími děvčaty. Nikdy s ním prý ale nebyly vážnější potíže.

„Obžalovaný znenadání udeřil muže pěstí do tváře a napadený upadl tak, že se temenem hlavy udeřil o podlahu. Utrpěl zejména poškození mozku s krvácením. I přes rychlou pomoc záchranářů a operaci v ostravské fakultní nemocnici poškozený později zemřel,“ uvedl státní zástupce.

Za ublížení na zdraví s následkem smrti a výtržnictví mladíkovi hrozí vězení od pěti do deseti let.

Obžalovaný Uvíra odmítl, že by na muže zaútočil bez varování. Navíc k tomu podle něj měl pádný důvod.

„Ten muž obtěžoval mé kamarádky. Stěžovaly si, že je při tanci chytá za krk a těsně před tím, než se to stalo, tak kamarádku osahával, což se jí vůbec nelíbilo,“ líčil Uvíra.

Když prý zašel za vyhazovačem, kterého dlouho znal, tak ten mu prý jen řekl, že s tím nemůže nic udělat.

Rána svižná, ale nepříliš silná, popsal obžalovaný

Uvíra proto podle vlastních slov muže od dívky odstrčil a zakřičel na něj, ať toho nechá.

„On však najednou vyhodil ruce do vzduchu a něco zakřičel. Leknul jsem se, myslel jsem si, že chce zaútočit. Tak jsem mu dal levou rukou do čelisti. I když jsem levák, tak jsem vůbec nečekal, že spadne,“ popsal Uvíra, který při dřívějším výslechu ránu označil jako svižnou, ale nepříliš silnou.

Obžalovaný, byť drobné postavy, se dva roky s přestávkami věnoval thajskému boxu. „Jen jsem trénoval, neúčastnil jsem se žádného zápasu. Někdy mě to ani moc nebavilo,“ vysvětloval Uvíra, který měl dosud čistý trestní rejstřík.

Jak dále popsal, muž po úderu spadl na zeď, po které se svezl. „Ještě jsem se nad ním naklonil, jestli má otevřené, nebo zavřené oči, ale to mě už diskžokej vyváděl ven,“ řekl.

Muž podle svědků po úderu dopadl hlavou na radiátor

Zpátky se už obával jít, protože prý ven vyšli nějací urostlí muži se slovy: „Kde je ten malý zmr...?“ Proto se radši schoval a pak s kamarádkou odešel domů.

„Je mi líto, co se stalo, nechtěl jsem muži ublížit,“ konstatoval Uvíra.

Soudce četl výpovědi svědků, kteří uváděli, že útočník ke staršímu muži přistoupil najednou a bez varování mu dal pěstí mezi oči. Pak prý hned odešel.

„Není to pravda, trvám na své výpovědi,“ reagoval Uvíra. Svědci také uváděli, že k fatálnímu zranění došlo poté, co napadený muž při pádu narazil hlavou do radiátoru.

Termín vyhlášení rozsudku není zatím známý, vypovídat mají ještě svědci i znalci. Uvírovi kromě vězení hrozí i zaplacení odškodnění příbuzným zemřelého a náhrada škody zdravotní pojišťovně, přičemž celková částka činí zhruba milion korun.