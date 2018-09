Dívku soudí za brutální ubodání známého, tělo s noži si natáčela na mobil

Drobné dívce hrozí za brutální vraždu patnáct až dvacet let vězení. Před soudem plakala a opakovala, že to, co se stalo, je jí moc líto a nejradši by vrátila čas.

„Počítám s trestem, který musí přijít,“ řekla Macháčová.

Dívka má dlouhodobé psychické problémy, které ještě prohlubovala tím, že antidepresiva zapíjela alkoholem. Pak prý bývala agresivní.

Studuje v Hranicích na Přerovsku střední školu, obor bezpečnost a právo. Prospěch se jí však ve druhém ročníku zhoršil a často chodila za školu. Odešla od rodičů a u tety se seznámila s jejím tehdejším přítelem.

Prý se do něj zamilovala a asi třikrát se sexuálně sblížili, jednou však přes její odpor.

Dívčina matka proto na muže podala trestní oznámení. V osudnou neděli 4. března muž dívce volal, že by se mohli setkat v restauraci v Suchdole nad Odrou a problémy si vyříkat.

Poprvé odmítla, podruhé po několika hodinách, když už vypila půl litru vína, nabídku přijala. Kamarády se nechala odvézt na místo a s mužem vypila ještě jedno pivo a pět velkých rumů.

On pak dívku podle spisu nalákal k sobě do bytu v sousední ubytovně. Tam se pohádali.

„Obžalovaná dvěma noži o délce čepele osmnáct a dvacet centimetrů muže třináctkrát bodla, většinou do hrudi a krku. Mužovo tělo pak na svůj mobilní telefon osmnáctkrát vyfotila a dvakrát natočila video,“ píše se ve spisu.

Chroptěl a snažil se vstát. Tak ho bodla do hrudníku

Rány byly smrtelné a muž na místě zemřel. Když záchranáři přijeli na místo, měl mrtvý jeden nůž zabodnutý v krku, rukojeť byla zabodnuta do horní části zad a špička čepele pronikla přední částí krku pod ohryzkem. Druhý nůž byl zabodnutý až po rukojeť do hrudníku.

Dívka u soudu plakala, vypovídat odmítla. „Nezvládla bych to, nemůžu o tom mluvit,“ vysvětlila. Soudce proto četl její vyjádření na policii den po činu.

Tam řekla, že na ubytovně se oblečená osprchovala a známý, když se sám svlékl, chtěl po ní totéž. Utekla z koupelny do kuchyně a když ji pronásledoval, vzala z kuchyňské linky nůž.

„Bodla jsem ho do hrudníku. Nůž vytáhl a zahodil. Křičel po mně: Ty krávo, ty jsi mě bodla, to si děláš srandu. Měla jsem strach, bála jsem se ho. Když po mně začal zase křičet, tak jsem ten nůž vzala a bodla ho ještě třikrát, to už jen chroptěl,“ popisovala před půl rokem.

Když se prý ještě snažil vstát, tak vzala druhý nůž, který mu ještě zabodla do hrudníku. Pak zavolala matce, která do Suchdolu nad Odrou přijela i s otcem. Když viděli, co se stalo, okamžitě zavolali sanitku. Jenže na záchranu mužova života už bylo pozdě.

„Je to jak zlý sen, pořád si myslím, že se probudím. Vůbec mi to nedává smysl,“ řekla Macháčová policistům s tím, že mnohé si vůbec nepamatuje, například ani to, jak si muže natáčela na mobil.

Soud pokračuje výslechem svědků, termín vyhlášení rozsudku není zatím znám.