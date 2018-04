Vrah pošťačky ze Skřipova žádá obnovu řízení, zpochybňuje pachové stopy

Vražda pošťačky pondělí 30. září 2013

Večer bylo v prostorách pošty ve Skřipově nalezeno tělo 39leté poštovní úřednice, kterou někdo ubil k smrti. 6. srpna 2014

Policie zadržela 26letého Martina Balhara, který ve Skřipově žil a úřednici znal. 28. ledna 2016

Krajský soud v Ostravě poslal Balhara na sedmnáct let do vězení. 19. dubna 2016

Vrchní soud v Olomouci zpřísnil trest na devatenáct let. 29. září 2016

Nejvyšší soud v Brně zamítl Balharovo dovolání. 24. dubna 2018 Krajský soud zahájil rozhodování o znovuotevření případu.