Radní Moravskoslezského kraje pozastavili dotace na rozvoj záchranářů

„To je záležitost, o které se hovoří už roky, mělo to řešení takových stavů zjednodušit. Jednalo se například o jednotný software. A obnova IT techniky je určitě zapotřebí, její vývoj jde velmi rychle dopředu a už by to zase chtělo posunout dále,“ přiblížil obsah projektů ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček. Dotační program měl pokrýt až devadesát procent uznatelných nákladů, zbytek by hradil kraj.



Jenže radní rozhodli, že se kraj o dotace ucházet nyní nebude. Podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) bylo důvodem pouze to, že se zvyšovala krajská spoluúčast. Když totiž kraj zjišťoval, na kolik by projekt ve skutečnosti přišel, a to i poté v rámci provozu nutných systémů, vyšly mu znatelně vyšší částky, než se kterými radní původně počítali.

„U kraje to znamenalo zvýšení nákladů o 27 milionů korun. Domnívám se, že na záchranném systému nikdo šetřit nechce, je pouze otázkou načasování, kdy tento projekt uskutečníme. To byl jediný důvod,“ vysvětlil hejtman a zdůraznil, že oba projekty radní rozhodně neruší. „Jen je pozastavujeme, to je dost zásadní rozdíl. Musíme si počkat, až potřebné finanční prostředky budeme mít k dispozici. Nevíme, co nás bude čekat v příštích letech.“ Termín pro podání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) uplynul právě dnes.

Opozice rozhodnutí kritizovala

Krajský opoziční zastupitel a bývalý první náměstek hejtmana Josef Babka (KSČM) upozornil, že projekty připravovalo už bývalé vedení kraje a poté všechno schválilo krajské zastupitelstvo. „A vy nyní oba projekty doslova zaříznete. Mohli jste krajské náklady zastropovat a počkat, jak to nakonec vyjde. Nabídky přeci bývají nižší. Ale vy jste se to hned rozhodli poslat k ledu,“ kritizoval s tím, že bezpečnost obyvatel kraje by měla být prioritou.

Náměstek hejtmana Jaroslav Kania (ANO), který je zodpovědný za finance a investice, poznamenal, že nynější rozhodnutí nejde proti předchozím usnesením rady a zastupitelstva. „Projekt přeci nekončí. Samozřejmě teď nestihneme termín podání, ale vzhledem k navyšujícím se nákladům kraje je otázkou, zda v projektech neudělat nějakou revizi a redukci obsahu,“ konstatoval náměstek hejtmana a zároveň přislíbil, že kraj bude hledat další dotační programy, ve kterých by tyto projekty mohl uplatnit.

Babku tím ovšem nepřesvědčil. „Kraj na tom není hospodářsky tak zle, aby takovou věc nezvládl. Určitě bude mít hospodářský přebytek v řádu desítek milionů korun. Považuji to za rezignaci na čerpání prostředků z evropských a státních dotací,“ sdělil.

Krajský šéf hasičů Vlček jednoznačně odmítl možnost, že by dotační problém záchranný systém jakkoliv ohrozil. Zpoždění však lituje a obává se budoucnosti. „Nedokáži odhadnout, jestli ještě nějaká šance na dotace bude, jestli se něco takového v IROP opět otevře. Pokud se vyhrazené prostředky vyčerpají pro jiné, tak nevím, jestli bude snaha ještě tuto záležitost otevřít,“ konstatoval.