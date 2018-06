Znalci Matlach a Fargaš míří kvůli posudkům v kauze Kramný před soud

Informaci, se kterou přišla Česká televize, potvrdila iDNES.cz náměstkyně ostravského okresního zastupitelství Monika Oborilová. „Muži jsou viněni z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku,“ uvedla.

Oběma znalcům hrozí trest od šesti měsíců do tří let vězení. Jejich případem se bude zabývat Okresní soud v Ostravě. Líčení by mohlo začít za pár měsíců.

Radek Matlach u soudu s Petrem Kramným uvedl, že závěry ostravských soudních lékařů, o něž se opírala obžaloba, jsou neobjektivní a plné chyb, které jsou vyvolány snahou definitivně určit jako závěr zásah elektřinou. Podle něj byla pravděpodobnější variantou otrava z jídla.

„Zásah elektřinou sice nelze vyloučit, ale v žádném případě jednoznačně určit jako příčinu smrti. Nálezy nasvědčují infekci mnohem více. Nabízí se zejména možnost vstupu infekce v oblasti střev, například při otravě z potravy,“ uvedl tehdy Matlach. K podobným závěrům dospěl i druhý z obžalovaných znalců (viz Znalec obhajoby: Kramného ženu s dcerou spíše než elektřina zabila infekce).

Soudkyně na základě rozporu v závěrech posudků znalců obhajoby a ostravských soudních znalců nechala vypracovat revizní posudek. V něm soudní lékaři z Fakultní nemocnice v Českých Budějovicích došli k závěru, že manželku a dceru Petra Kramného na dovolené v Egyptě nezabila otrava z jídla, ale jednoznačně zásah elektrickým proudem.

Stíhání má odradit další znalce, říká advokátka Kramného

Igor Fargaš iDNES.cz řekl, že se k případu nechce vyjadřovat, Radek Matlach byl informací o obžalobě překvapen.

„Je zvláštní, že tuto zprávu mají média a já nikoliv. Vyjádřím se, jakmile si informaci ověřím. Zatím mohu říct jen tolik, že jde o tendenční řízení a že nedošlo k řádnému prošetření a výslechům lidí, kteří by k tomu měli co říct,“ uvedl Matlach.



Podle obhájkyně Petra Kramného má postup proti dvojici znalců docílit zastrašení dalších odborníků.

„Domnívám se, že celé toto trestní stíhání má odradit jakéhokoliv soudního znalce od toho, aby vyhotovil další posudek v případu Petra Kramného,“ uvedla advokátka Jana Rejžková.