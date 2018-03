Graduje boj o krevní vzorky. Laboratorní řetězec údajně „loví“ lékaře

To vadí senátorovi Ladislavu Václavcovi, který řídí dvě krajské nemocnice – v Krnově a Opavě. Rozhodl se zasáhnout.



„Už jsem na to upozornil ministra zdravotnictví, dám podnět revizní komisi České lékařské komory, ale zvážím i trestní oznámení, pokud se potvrdí podezření na možnou korupci. Podle mých informací AeskuLab láká lékaře ke spolupráci tím, že jim nabízí peníze, například až 50 korun za žádanku nebo pět procent z ceny vyšetření hrazené pojišťovnou a navíc i jiné bonusy za vstup do jejich sítě. To je podle mě neetické a nemorální. A myslím, že i nezákonné,“ míní Václavec.

Společnost nařčení odmítá

Generální ředitel firmy AeskuLab Kamil Doležel ve čtvrtek psal, že na telefonický rozhovor nemá dost času. Žádal písemné otázky s tím, že na ně odpoví do dvou dnů. Už v prvním dopise odmítl nařčení z „uplácení“.

„Důrazně se musím ohradit vůči tvrzení, že by se měla některá ze společností skupiny AeskuLab dopouštět naznačovaného protiprávního jednání. Je neakceptovatelné, aby tímto způsobem byla obviňována naše firma. Předpokládám, že jde o projev nekalých očerňujících praktik našich méně úspěšných konkurentů,“ uvedl Doležel. A dodal, že jejich podmínky spolupráce s lékaři nevybočují z běžné praxe větších laboratorních firem.

Václavec ale trvá na svém. „Od ledna přestalo s nemocniční laboratoří v Krnově spolupracovat sedm lékařů, což znamená ztrátu několika milionů korun ročně. Když jsem o tom mluvil na okresním shromáždění stavovské komory, několik lékařů mi řeklo, s čím je firma AeskuLab oslovila,“ líčí Václavec.

Boj o klienty mu vadí z více důvodů. „Nemocnice i pacienti přicházejí o peníze z veřejného zdravotního pojištění, ty plynou ze země k zahraničnímu vlastníkovi laboratoří. Proti pacientům se to obrací i jinak. Pokud jejich krev nevyšetřuje naše laboratoř, v případě hospitalizace nemáme přístup k historii jejich výsledků,“ líčí šéf nemocnice.

Vedoucí krnovských laboratoří Jakub Ručka sepsal dopis, který chce nemocnice rozeslat lékařům.

Nemocnice: Nedejte se ulovit

„Ponechme stranou bonusy, které vám společnost nabízí, ale zamyslete se nad následujícím. Laboratorní řetězec, který ‚loví‘ v regionu, je ryze obchodní firma. Její motivací je tvořit zisk. Prostředky nezůstávají v regionu a nepřispívají k rozvoji oboru, ale ztrácejí se v moderních sídlech, obchodních zástupcích a bonusech, které velkoryse darují,“ píše mimo jiné Ručka.

Ambulantní lékaři ani jiné laboratorní společnosti v regionu o bonusech mluvit nechtějí, nebo říkají, že žádné peníze nikdo nedostává. Pod zárukou anonymity ale pár lidí redakci potvrdilo, že taková praxe je.

„Boj mezi laboratořemi trvá už několik let,“ říká zástupce laboratorní firmy z Ostravska. „Každá nabízí lékařům různé výhody, hlavně služby. Jenže když AeskuLab začal platit, někteří lékaři to žádají i po ostatních laboratořích. A nám pak nic jiného nezbývá,“ nastínil muž.

Platby potvrdil i lékař, který spolupracuje s malou laboratorní firmou v kraji. „Poskytuje mi drobné služby i menší finanční bonus, ale jen pár tisíc korun ročně,“ přiznal.

Václavec je přesvědčený, že situaci by měli řešit zástupci pojišťoven, ministerstva zdravotnictví i zákonodárci.

„Nemocniční laboratoř má limity, když je překročí, pojišťovny jí další vyšetření nezaplatí. Jak je možné, že někdo jiný může počty vyšetření navyšovat? A nejde jen o peníze. Pokud více lékařů z regionu přejde k soukromé laboratoři, prodlouží se nám například lhůty speciálních vyšetření – musíme čekat, až jich bude více,“ vysvětlil Václavec.