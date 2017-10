Soud řeší drama v krnovském kebab bistru. Turek pobodal Egypťana

Pobodaný vyvázl s těžkými zraněními, život mu zachránil jen rychlý zásah lékařů a to, že se bránil. Obžalovanému hrozí za pokus o vraždu dvanáct až dvacet let vězení.

Státní zástupce David Bartoš uvedl, že Ölmez přijel k prodejně nazvané Turecký kebab v Opavské ulici, vzal nůž a nejdříve vozu Dacia Logan, který patří egyptskému známému, vypustil zadní kolo.

Pak zadním vchodem vstoupil do prodejny a uchopil dřevěný hranol, který bych v chodbě odložený. Když tam vstoupil 42letý muž egyptské národnosti, praštil ho hranolem dvakrát do hlavy.

Poslouchá jen svůj chtíč, řekl Ölmez o známém

Začali se přetahovat a prát, přitom Ölmez bodl muže do zad. „Napadený pak utrpěl dalších sedm bodných i řezných ran v různých částech těla. Obžalovaný vyhrožoval, že ho zabije,“ řekl Bartoš.

Ölmez působí v České republice řadu let. Česky rozumí a částečně i hovoří. Pomoc tlumočnice potřeboval jen občas. Se zákonem neměl nikdy problém. S manželkou, Češkou, má pět dětí, některé už studují na střední a vysoké škole, nejstarší syn vyučuje v Turecku psychologii.

Ve výpovědi soudu přiznal, že soka v lásce bodl. Ale opakovaně odmítal, že by ho chtěl připravit o život. „Zklamal jsem se v něm. Pomohl jsem mu více než jeho otec a rodina, nazýval mě bratrem. Ale má dvě tváře. Ve skutečnosti poslouchá jen svůj chtíč. Je všem nebezpečný,“ vypověděl Ölmez.

Manželku údajně požádal, aby muži pomáhala

Egyptského známému pronajal kebab provozovnu prý kvůli tomu, aby měl jak živit svou rodinu. Ale brzy začal své pomoci litovat. Podle něj známý načerno zaměstnával lidi a dokonce prý jedné ženě nabídl místo pod podmínkou sexuální povolnosti.

„Svou manželku jsem poprosil, ať mu pomůže, kdyby něco potřeboval. A jeho jsem zase upozornil, ať se k ní a ke všem chová slušně a zdvořile. Jenže mě podvedl,“ hlesl Ölmez.

V kritický den 13. listopadu 2016 nečekaně přijel do Krnova. Měl se loučit se svými maďarskými obchodními partnery, zvali ho na hostinu na Ukrajině. „Ale já se rozhodl, že radši tři dny strávím s rodinou,“ vysvětlil své pohnutky.

Nůž si prý vzal jen na obranu

Když v noci přijel ke kebab bistru, ještě se tam svítilo. Když šel okolo, viděl přes okno, jak muž hovoří s jeho manželkou a dokonce se objali.

„Došlo mi, proč před časem vypnul kameru v kuchyni. Měl jsem velkou zlost. Vrátil jsem se do auta a z batohu vzal nůž. Mohamed je větší a silnější, chtěl jsem mít možnost se bránit,“ líčil. Jeho autu vypustil pneumatiku, prý aby měl problémy.

Dvojice zrovna vyšla ven, muž s jeho manželkou se drželi za ruce. Ženu nechal odejít a pak zamířil do provozovny.

„Chtěl jsem ho jen zbít a vyhodit z provozovny. V žádném případě jsem ho nechtěl zabít. Začali jsem se prát a já ho bodl do zad. Ale hned jsem toho litoval a nabízel jsem mu, že ho odvezu do nemocnice. Ale on se pral dále a pak utekl,“ popsal Ölmez.

Ztratil jsem svobodu i podnikání, litoval obžalovaný

Manželce pak zavolal, aby muži přivolala záchranku. Sám byl od krve, jak se přetahovali o nůž. Nasedl do auta a jel do Polska. Údajně mířil za známými na Ukrajinu.

Jenže na polsko-ukrajinských hranicích ho zadrželi, protože pohraničníci zpozorovali krvavé skvrny v automobilu. České úřady požádaly o jeho vydání, čemuž bylo vyhověno. Od té doby sedí ve vazbě.

„Byla to chyba, že jsem odjel z místa činu, ale bylo mi hodně smutno. Svého činu budu litovat do konce života. Ztratil jsem svobodu, podnikání, psychické problémy mám já i rodina,“ zakončil Ölmez.

Před soudem budou ještě vypovídat svědci, poté znalci. Termín vyhlášení rozsudku zatím není znám.