VIDEO: Podívejte se na zkázu památkově chráněné textilky v Krnově

„Co jsem viděl, tak z původního vybavení je zničeno tak devadesát procent. Byl to hodně smutný pohled. Předtím tam stály stroje, tak jak je opustili dělníci. To vše je pryč,“ povzdychl si místostarosta Krnova a současně krajský náměstek Jan Krkoška.

Navíc není vyloučeno, že oheň založil žhář. Vedení města to dokonce považuje za pravděpodobnou možnost.

„Napovídají tomu i dvě ohniska požáru, a to ve dvou různých budovách. Ale samozřejmě nechceme předjímat závěry policie,“ vysvětlil místostarosta.

Policie zatím tuto možnost nepotvrdila. „Vyšetřovací verze ještě nejsou stanoveny, ani příčina, čekáme na znalecké posudky. Pak na místo vpustíme odborníky, aby vyčíslili škodu na depozitáři. Nemůžeme nyní stanovit, zda byl požár založen úmyslně, či vznikl technickou závadou,“ řekl ředitel bruntálských policistů Radovan Krygel.

Ministr slíbil pomoc

Požářištěm prošel také speciálně vycvičený policejní pes.

Mluvčí bruntálské policie Pavla Jiroušková požádala případné svědky události o pomoc: „Jestli si někdo něčeho všiml před příjezdem policie a hasičů, případně mají dokonce fotografie nebo videozáznam požáru, tak žádáme, aby se ozvali na linku 158.“

Místo si ve čtvrtek prohlédl i nový ministr kultury Ilja Šmíd. „Je to hrozné, jak tato památka skončila. Viděl jsem propadlé stropy, opravdu hrozná zkáza,“ popsal.

Do Krnova přijel vzkázat, že se vláda pokusí městu coby majiteli co nejvíce pomoci.

Konec muzea? Tak to ne

Krnov totiž i přes pohromu nechce ustoupit od projektu přeměny staré textilky v muzeum. Projekt přijde na 123 milionů korun, město získalo dotaci zhruba 90 milionů a už vybralo dodavatele. Na jaře měly odstartovat stavební práce. Nyní město zase začíná od nuly.

S udržením projektu souhlasí i náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo. „Projekt by měl pokračovat. Možná v modifikované podobě, ale měl,“ řekl.

Upozornil, že rozhodnutí nakonec bude na krajském úřadu. „Musíme vědět, jak postupovat dál. Statik musí říci, zda lze budovu opravit. Pak do ní pustíme odborníky, kteří zjistí, co z vybavení je možné použít,“ přiblížil Curylo. Dodal, že asi na jaře by kraj měl mít všechny informace, aby mohl jednat o změně projektu s ministerstvy.

Kraj chce prověřit protipožární zabezpečení památek

Curylo upozornil, že to je po srpnovém požáru kostelíku v Gutech na Třinecku další požár s likvidací cenné památky.

„Na začátku příštího roku se sejdu s majiteli a provozovateli dalších památek v kraji, zjistíme, jak jsou proti požáru zabezpečeny, a pobavíme se tom, jak tato opatření zlepšit,“ slíbil krajský náměstek.

Lidé z Krnova považují požár za velké neštěstí. „Sice jsem tam nepracovala, ale pomáhala jsem starou textilku zachránit, když ji v 90. letech chtěl koupit zahraniční investor a stroje vyhodit. Tehdy se podařilo textilku zachránit, teď už ne. Já jen doufám, že to někdo neudělal schválně, to by bylo hrozné,“ řekla žena, které nechtěla sdělit své jméno.

Oheň zachvátil areál bývalé textilky ve středu odpoledne, nejvíc hořelo právě v památkově chráněné vzorkovně látek z roku 1860, která se dochovala ve stavu posledního pracovního dne.

Nejstarší vzorky textilií pocházely dokonce z roku 1825. Jenže z unikátní sbírky zůstaly jen zbytky kovových polic.

Provoz v textilce Karnola skončil v roce 1996, před sedmi roky byl areál prohlášen za kulturní památku.