V Mostech u Jablunkova kroupy zničily úrodu, o pár metrů dál bylo sucho

„Byl to zvláštní úkaz, protože se kroupy sypaly z nebe jen v takovém úzkém pásu. Zatímco my, v lokalitě Šance, jsme přišli o rajčata, brambory, kytky, prostě o všechno, co jsme zasadili, kousek dál ani nevěděli, že se něco přihnalo,“ říká Stanislava Bartková, jedna z místních.

Když její přítel viděl spoušť, kterou počasí nadělalo, jen si rezignovaně sedl na lehátko. „Říkal, že si raději bude představovat, že je u moře, a do krup si dal chladit pivo,“ poznamenala Bartková.

Lokální bouřka neničila ve stejném čase majetek jen lidem v Mostech. Kroupy zasáhly i vrchol Bahence nad Pískem na Frýdecko-Místecku, kde také některým lidem zdevastovaly úrodu. U rodinného domu stojícího stranou Třince zase kroupy rozštípaly majiteli na zahradě střechu nového altánu.

Meteorolog: Vpravo sucho, vlevo spoušť

Podle meteorologů se lokální bouřky, vznikající z tepla, opravdu občas vyřádí jen v části obce.

„Jakoby člověk nakreslil dělicí čáru. Vpravo sucho, vlevo spoušť. Frontální bouřky postupují a zasáhnou větší území, také je pravděpodobnější, že se v jejich případě kroupy rozpustí, ještě než dopadnou na zem,“ zmínil Zbyněk Návrat z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Některá místa Moravskoslezského kraje zasáhla bouřková vlna i v noci na úterý. Tamní hasiči k úternímu poledni hlásili desítky výjezdů k popadaným stromům.

Ve Studénce například odstraňovali 25 metrů vysoký jasan, který spadl na hospodářskou budovu.

Českem se v noci na úterý přehnala další bouřková vlna. Vrstva krup pokryla například hraniční přechod Folmava:

