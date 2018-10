Do střechy vozu s pražskou značkou někdo v Ostravě zasekl krumpáč

„Je to služební auto s pražskou značkou. Že by mi někdo poničil vůz kvůli tomu, že nemá rád Pražáky? To netuším,“ sdělil Michal Kubíček, který na sociální síti i zavtipkoval, že kdyby náhodou někdo viděl majitele krumpáče, že by mu ho moc rád vrátil, protože pro něj zrovna nemá využití.

Kubíček už byl s autem v servisu, kde byl dohodnout opravu. Škoda činí 200 tisíc korun.

Vůz je sice pojištěný, ale komplikace je podle Kubíčka v tom, že střechy nejsou skladem, ale musejí se vyrábět přímo na míru až ve Spojených státech a to chvíli potrvá.

„Podnikám v cukrářství. Žádné rozpory s konkurencí nemám. Je pravda, že v nemovitosti, kde firma funguje, se střídali nájemci, někteří neplatili a museli se vystěhovat. A nebo prostě jen byl někomu trnem v oku luxusní vůz,“ zmínil Kubíček, když mířil k výslechu na policii.

Ostravští policisté dále zjišťují okolnosti případu. „Ohledali místo činu a zajistili stopy. Pachateli hrozí za poškození cizí věci trest odnětí svobody až na jeden rok,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Doplnila, že její kolegové pracují s několika možnými motivy činu. Jedním z nich je i probíhající rozvodové řízení.