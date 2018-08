Na Bruntálsku zkoušejí novou zbraň v boji s kůrovcem, vysévají břízy

Bříza je odolný a nenáročný strom a byl často považován za plevel. Nyní může pomoci zachránit půdu a vytvoří stín i mikroklima pro další sazenice

„Snažíme se zabránit definitivní degradaci půdy na holinách. Půda tam velmi trpí suchem, rozdíly teplot v noci a během dne činí i několik desítek stupňů, podmínky jsou srovnatelné s podmínkami na poušti. V takové půdě časem těžko něco vzejde,“ popsal Jan Piňos z Hnutí Duha, které akci organizuje.

Právě bříza by měla půdu zajistit proti rozpadu a erozi a umožnit výsadbu dalších druhů.

„Donedávna považovali lesníci břízu téměř za plevel a z pasek ji často vyřezávali. Nyní, v době největší krize, je v lesích jako přípravný strom velmi užitečná pro své malé nároky a odolnost,“ dodal Piňos.

Bříza připraví podmínky k výsadbě dalších stromů

Město Albrechtice se s pomocí ochránců přírody snaží zajistit holiny ve své správě pro další výsadbu.

„Snažíme se reagovat co nejrychleji. Po kůrovci se zalesňuje postupně, celé Bruntálsko je kalamitou silně zasažené a obecně panuje nedostatek sazenic stromů. Je to pro nás další z možností, která by mohla pomoci s odstraněním následků kalamity,“ uvedl místostarosta Města Albrechtic Martin Špalek.

Doplnil, že stromy dobrovolníci vysévají přednostně na holinách. Rychle rostoucí bříza vytvoří na plochách stín a vhodné mikroklima pro výsadbu dalších druhů stromů, například buků či jedlí.

„Až v jejich stínu porostou, bude možné břízy pozvolna vykácet. Ne však zcela, čím je les pestřejší, tím je i odolnější,“ upřesnil Piňos.

Podle místostarosty Města Albrechtic Špalka se úspěšnost metody ukáže až v dalších letech. „Je sucho a nemáme možnost plochy nějak zavlažovat. Až příští rok uvidíme, jestli se břízy uchytily, a v dalších letech se pak ukáže, jak rychle porostou,“ komentoval.

Všude holiny jako před sto lety

Sucho a kůrovec již na Bruntálsku zdecimovaly drtivou většinu smrkových lesů. Zcela se změnil ráz krajiny, v níž se tvoří obří mýtiny. Stromy, které nezničil kůrovec, často ještě srazí k zemi vítr.

„Tam, kde byly plochy plné stromů, jsou velikánské mýtiny. Bez ohledu na správce. Máme u Města Albrechtic obrovskou holinu rozparcelovanou mezi různé vlastníky od města přes Lesy ČR až po církev,“ popsal situaci místostarosta Špalek.

Poznamenal, že vzhled Bruntálska se vrací do dřívější podoby. „Před sto lety tady ty stromy nebyly. Vracíme se zpátky na přelom 19. a 20. století, kdy tady na kopcích byly holiny. Ty se pak zalesnily rychle rostoucími stromy jako podpora hutí,“ doplnil.

Vysévání bříz na Bruntálsku se účastní dlouholetí dobrovolníci a pracovníci Hnutí Duha. Akce je součástí kampaně Zachraňme lesy, jejímž cílem je přeměna monokultur smrků a borovic na odolnější, druhově i věkově pestré lesy.

„Vážíme si spolupráce s Městem Albrechticemi, jehož zástupci mají zájem vyzkoušet, jak může pomoci rozprašování semen břízy. Dobrovolníci zde mají práce doslova plné ruce,“ řekl koordinátor kampaně Jan Skalík.

Kůrovcová kalamita v Široké Nivě na Bruntálsku