Za vyhrožování výbušninou v Ostravě muž pykat nebude, byl nepříčetný

„Případ byl proto odložen a muž skončil v psychiatrické nemocnici,“ konstatoval ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Drama začalo 30. května odpoledne poté, co se policii přihlásili mužovi známí, že se dlouho neozývá. Muž s policisty chvíli komunikoval, ale pak se zabarikádoval a hrozil odpálením bomby.

„Pohledem přes okno policisté zaregistrovali výbušný systém,“ konstatoval Kužel.

Jak odborníci později zjistili, systém nebyl funkční a nikoho by neohrozil. To však na první pohled nebylo zřejmé. Zařízení vypadalo jako nálože, ke kterým byly připojeny dráty jako imitace přívodu energie.

Když se podařilo evakuovat lidi z okolních domů, a to i z výrobny žaluzií, rozhodl Kužel, který akci velel, o zákroku zásahové jednotky.

„Muž měl nenahlášený šestiranný revolver, kterým namířil na prvního policistu ze zásahové jednotky. Ten ho proto zneškodnil střelou do nohy,“ přiblížil Kužel. Poté dům prohledali pyrotechnici, další zbraně však nenašli.

Pachateli hrozilo za obecné ohrožení od tří do osmi let vězení. Je o něm známo pouze to, že pocházel ze Slovenska. Kužel odmítl informace, že muž dříve pracoval u policie.

„U Policie České republiky tomu tak nikdy nebylo,“ řekl. K dotazu, jestli tedy působil u slovenské policie, se vyjádřit odmítl.

Podle sousedů býval muž zcela normální, což se však prý změnilo v okamžiku, kdy od něj odešla manželka. Pak se z něj postupně stával podivín.

„Neumíme si vysvětlit, proč to udělal. Asi mu přeskočilo,“ zhodnotila mužovo počínání jedna ze sousedek.

Její odhad nakonec potvrdili i znalci z oboru psychiatrie a psychologie. Jako nepříčetný muž za své jednání není trestně odpovědný.

Záběry z květnového zásahu proti muži, který vyhrožoval odpálením bomby