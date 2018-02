Vratimovské kaly zmizí, kdy se podaří vyčistit laguny, není jasné

V oblasti lagun se vinou nedostatečného přípravného geologického průzkumu dodatečně našlo dalších téměř 91 tisíc tun kalů, nyní je začíná těžit nově vybraná společnost AVE CZ.

Kdy budou laguny konečně vyčištěny, ale zatím není jasné. Navíc za některé ropné kaly zaplatí stát podruhé. To v případě vratimovské skládky, kde část kalů odtěžených z Ostrama skončila.



Za odstranění kalů z ostravských lagun, které od ledna roku 2011 leží v bývalém areálu vratimovských papíren, zaplatí daňoví poplatníci dalších skoro 40 milionů korun.

Téměř by se dalo říct: „Ropné kaly z Vratimova zmizí, zapomeňte.“ Peníze, jež stát prostřednictvím kraje za likvidaci vratimovské skládky zaplatí, totiž nebude mít po kom vymáhat.

Řetěz firem, které se na likvidaci kalů z ostravských lagun podílely, se již před časem přerušil a dnes již není dohledatelné, kdo je vlastníkem zapáchající hmoty.

Vratimovské kaly zmizí do podzimu

„Úpadkem jedné ze společností, které se na této aktivitě podílely, dospěla situace do stavu, kdy se k deponii šest let nikdo nehlásil,“ přiblížila situaci Nikola Birklenová, mluvčí krajského úřadu.

„Ztroskotaly také veškeré snahy o stanovení zodpovědnosti za vzniklou situaci. Kraj podal trestní oznámení na neznámého pachatele, policie však věc odložila,“ uvedla Birklenová.

Ropné laguny v Ostravě - odtud vratimovské kaly pocházejí.

Firmou, která skončila v konkurzu, je společnost Baltom. Její jednatel Miroslav Balcar v roce 2011 obvinil sdružení Čistá Ostrava, že společnosti dluží téměř 160 milionů korun, a přerušil těžbu kalů.

Zástupci sdružení Čistá Ostrava ve stejné době naopak tvrdili, že firma porušovala povinnosti v nakládání s palivem a že výši dluhu neuznává. Výsledkem byla zapáchající hromada kalů, která v blízkosti vratimovského nádraží leží dodnes.

Odstranění tuny kalů vyjde na téměř pět tisíc

To by už ale nemělo dlouho platit. Krajský úřad podepsal smlouvu s firmami Suez Využití zdrojů a AVE CZ o odvozu a likvidaci vratimovských kalů.

„Od předání lokality má zhotovitel tři měsíce na odtěžení a deset měsíců na likvidaci zhruba 7 000 tun materiálu termickou cestou,“ řekla Birklenová.

„Prováděcí projekt musí do detailu řešit nejen samotný průběh prací, dopravní trasu do koncového zařízení, ale i likvidaci. Odtěžený materiál musí být odvážen přímo do zařízení na území České republiky, kde bude docházet k jeho postupnému termickému odstranění,“ dodala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Za odtěžení a likvidaci 91 tisíc tun kalů z lagun zaplatí státní podnik Diamo 429 milionů korun, za 7 000 tun z Vratimova dá kraj 31,9 milionu korun. Za tunu kalů tak Diamo zaplatí 4 685 korun, kraj pak 4 550 korun.