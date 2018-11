Likvidace lagun se zadrhla, kaly z Ostravy do konce roku asi nezmizí

Problémy vyšly naplno najevo při posledním kontrolním dnu, kdy se ukázalo, že se kaly z Ostravy do konce roku zřejmě odvézt nepodaří.



Na zpoždění se podepsal například fakt, že laguny obsahovaly vedle kalů daleko větší množství hlinek, než se předpokládalo.

„Zhotovitel na kontrolním dni sdělil, že do konce roku zřejmě nestihne upravit zbylé množství hlinek a požádal o prodloužení termínu. Prodloužení by se mělo týkat také vymístění upravených kalů z areálu lagun Ostramo, a to z 22. prosince 2018 do 22. prosince 2020,“ řekla Kateřina Šebestová, náměstkyně ostravského primátora.

Pro magistrát je to nepřijatelný požadavek. „Město nesouhlasí s posunutím termínu pro vymístění kalů a zásadně nesouhlasí s prováděním jejich úpravy v lokalitě po 22. prosinci letošního roku,“ dodala Šebestová.

Konec letošního roku byl přitom pro společnost AVE CZ ze smlouvy závazným termínem.

Od začátku září vyvezli jen tisíc tun

Kaly z lagun se likvidují v elektrárně Vřesová na Sokolovsku, kam se odvážejí ve speciálních kontejnerech přímo z Ostravy. „Smlouva jasně říká, že do podzimu musejí být kaly z Ostravy odvezeny,“ prohlásil na jaře Roman Jerie, manažer společnosti AVE CZ.

To letos na konci dubna potvrdil i Josef Jašek ze společnosti Diamo. „Kaly mají být z Ostravy vyvezeny do 22. prosince. Zatím vše běží podle plánu, vše by se mělo stihnout,“ řekl tehdy.

Celkem mělo být z Ostravy odvezeno přes 90 tisíc tun kalů, kterých se zakázka týkala. „Z lokality bylo dosud odvezeno a využito necelých 19 tisíc tun kalů,“ konkretizovala současný stav Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ.

Od začátku září, kdy se podle tehdejší zprávy mluvčí z Ostravy vyvezlo 18 tisíc tun kalů, tedy práce příliš nepokročily.

Měly kaly z Vratimova přednost?

Přitom dalších 30 tisíc tun kalů bylo už v září upraveno a připraveno k odvozu.

Právě 30 tisíc tun je množství, které může společnost AVE CZ v Ostravě přechodně skladovat, i ty ale měly do konce roku z města zmizet. Což se nejspíš nestane.

Svůj podíl na tom zřejmě měla i zakázka krajského úřadu, který nechal zlikvidovat kaly z lagun ležících několik let na skládce nedaleko centra Vratimova, tamní kaly se likvidovaly stejně jako ostravské. V tomto případě šlo celkem ale jen o zhruba sedm tisíc tun.

Je možné, že se kaly z Vratimova odvážely na úkor kalů z lagun. Firma AVE CZ to ale nepotvrdila.

Kaly, které v Ostravě podle všeho zůstanou i po konci tohoto roku, by už alespoň nemusely omezovat život v okolí lagun svým zápachem.

„Úprava ropných kalů vápněním na lokalitě v letošním roce skončí. Tímto se Ostrava a její obyvatelé zbaví nepříjemného zápachu, který při úpravě kalů vzniká,“ slíbila Pavla Ivácková.

Odpovědi na otázku, zda firma stihne do konce roku splnit i část smlouvy, zavazující ji zpracované kaly z Ostravy vyvézt, se ale vyhnula. Není zatím úplně jasné, co se bude dít dále.

„Odvoz upravených kalů probíhá pomaleji, než se předpokládalo, a proto nyní hledáme řešení. Jakmile se ministerstva a všechny dotčené orgány shodnou na dalším postupu, budeme informovat veřejnost,“ řekla Jana Dronská, mediální zástupkyně státního podniku Diamo, jenž za stát na sanaci lagun dohlíží.