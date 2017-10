Brazilská policie zadržela tři Čechy, zajímá se o původ milionů eur

Zadržení českých občanů MF DNES potvrdila mluvčí ministerstva zahraničních věcí. „Nemohu hovořit konkrétně, ale mohu potvrdit, že řešíme případ zadržení českých občanů v Brazílii,“ uvedla Michaela Lagronová.



Že je jedním ze zadržených i ostravský podnikatel Oldřich Lahoda, potvrdil redakci MF DNES jeho syn Filip. Ten však celou věc považuje za nedorozumění.

Podle serveru blisty.cz skupina převedla do Brazílie z Evropy od roku 2011 asi dva miliony eur, ale pohyb financí na jejích účtech byl vyšší než deset milionů eur, což podle serveru naznačuje praní špinavých peněz.

To ale Lahoda mladší odmítá. „Jediným důvodem zadržení mého otce bylo, že příslušným orgánům v Brazílii není jasný původ finančních prostředků, které putovaly z Česka do Brazílie. K tomu můžeme konstatovat, že jsme již doložili, že finance, které zasílal do Brazílie, pocházely z legální podnikatelské činnosti mezi subjekty v Česku a v Brazílii, ve kterých má otec podíl,“ zmínil Filip Lahoda.

V Brazílii Lahoda podniká s nemovitostmi

Podle něj jeho otec podniká v Brazílii dlouhodobě. „A to stejně jako v Česku v oblasti realitní činnosti. Konkrétně se jedná o koupi, výstavbu nemovitostí a jejich následné pronajímání,“ dodal Lahoda. Podle něj může být zadržení jeho otce výsledkem konkurenčního boje.

Oldřich Lahoda je vlivný ostravský podnikatel, v devadesátých letech byl odsouzen za pašování cigaret a za vyhýbání se předpisům pro transakce s cizí měnou, do vězení ale nemusel, před policií se skrýval tak dlouho, až byl případ promlčen.

V roce 2014 byl Oldřich Lahoda lídrem kandidátky LEV 21 v Ostravě-Jihu v komunálních volbách, ale u voličů neuspěl.

Dalším mužem zadrženým v Brazílii je podle serveru blisty.cz Radomír Češpiva, který už byl v minulosti za trestné činy v České republice odsouzen. Jméno třetího zadrženého zatím není známo, údajně používal hned několik totožností.