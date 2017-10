V Moravskoslezském kraji stávkují čtyři stovky lékařů pro děti i dospělé

Například ve zdravotním středisku v ulici Václava Vacka v Ostravě-Porubě nepracuje ani jeden ze tří praktických lékařů.

„Všichni stávkují, aby upozornili na problémy, které se na ně hrnou. Některé paragrafy v nové úhradové vyhlášce sníží takzvanou kapitaci (měsíční poplatek za každého pacienta, kterého má lékař v kartotéce, pozn. red.) praktickým lékařům se tak sníží celkové příjmy. Vrcholem všeho jsou však elektronické recepty, které mají praktičtí lékaři povinně vypisovat už od ledna 2018,“ líčí porubská praktická lékařka pro dospělé Miroslava Kulhavá.

„Nikdo dosud neřekl, co budeme dělat, když selže systém nebo nepůjde internet. Běžný recept už totiž lékař nebude moci od 1. ledna vypsat pod hrozbou pokuty ve výši dva miliony korun,“ vysvětluje.

Stejně to vnímá také praktický lékař a geriatr Hugo Přibyl. V jeho středisku v Ostravě-Kunčičkách je zavřená jen ordinace dětského lékaře. O dospělé pacienty bude postaráno.

„Osobně nestávkuji, ale akci podporuji, na ruce budu mít černou pásku. Také nesouhlasím s povinným vystavováním elektronických receptů,“ říká Hugo Přibyl, který si už ale vyřizuje potřebné náležitosti.

Někteří starší lékaři v lednu zavřou ordinaci a skončí praxi

„Je to hrůza. Několikrát jsem kvůli tomu musel na poštu a neobejdu se bez pomoci IT specialisty. Bohužel někteří starší kolegové to nezvládnou. Nemají počítač a pořizovat už si ho nebudou. V Ostravě vím asi o pěti, kteří v lednu zavřou ordinaci a skončí s praxí,“ nastínil Přibyl.

Karvinský lékař Zdeněk Hromek, který převzal funkci šéfa Sdružení praktických lékařů v Moravskoslezském kraji, zatím stále doufá, že dnešní stávka přiměje politiky změnit rozhodnutí a odložit termín zavedení povinných elektronických receptů alespoň o rok.

„E-recepty jsou tak nepřipravené, že stávkovat bude asi 80 procent praktických lékařů. Podle informací z okresů by dnes mělo zůstat v našem kraji zavřených asi 410 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost i dospělé. Jen v Ostravě bude stávkovat na 160 lékařů, na Karvinsku asi 30, na Havířovsku 20, na Frýdecko-Místecku 37, na Třinecku 26, na Opavsku kolem 60, na Novojičínsku včetně Kopřivnicka asi 45 a na Bruntálsku 28,“ počítá Hromek.

„Pokud tato akce nepomůže, v lednu zavře praxi asi sto starších lékařů v celé zemi a 17 tisíc pacientů se ocitne bez péče,“ varuje Hromek.