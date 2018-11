Dvojvládí skončilo. Lékařskou fakultu v Ostravě dočasně řídí rektor Lata

Lata povede fakultu jen do voleb, ze kterých vzejde nový děkan.

„Pověření rektora vedením fakulty není nic neobvyklého. Stejná situace je nyní například na Technické univerzitě v Liberci,“ říká mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník.



Pedagogy ostravské Lékařské fakulty nicméně toto řešení překvapilo. Ještě ve středu po poledni očekávali, že ministr pověří dočasným vedením statutárního zástupce - proděkanku pro zahraniční vztahy Darju Jarošovou.

„Čekám na oficiální pověření,“ říkala ve středu Jarošová.

Důvod, proč ministerstvo nakonec zvolilo rektora, je zřejmý. „Chtějí uklidnit napjaté vztahy mezi fakultou a Fakultní nemocnicí Ostrava,“ shodují se lidé z univerzity.

Darja Jarošová totiž jako proděkanka vyjádřila obavy z další spolupráce s Petrem Vávrou, který je po rezignaci ředitele Evžena Machytky pověřený vedením nemocnice do doby, než ministerstvo vybere nového ředitele.

„Pokud by výsledkem personální změny měly být pouze kosmetické úpravy konzervující stávající stav ve fakultní nemocnici před odstoupením doktora Machytky z funkce ředitele, rozhodně by to konsolidaci vztahů mezi nemocnicí a lékařskou fakultou nijak nepomohlo,“ řekla Jarošová.

S nemocnicí domluvíme jen urgentní věci, říká Lata

Odkazovala na to, že Vávra je úzce spjat s tandemem Evžen Machytka a Pavel Zonča, který podepisoval odvolání několika přednostů, většinou docentů, jejichž ztráta ohrožuje budoucnost fakulty.

Nečekaný odchod posledního, přednosty gynekologicko-porodnického oddělení Ondřeje Šimetky, ale vyvolal tak silnou vlnu kritiky mezi přednosty a primáři, ale i odbory, mediky, politiky a veřejností, že Machytka nakonec rezignoval.



Rektor Jan Lata se k situaci zatím vyjádřil jen stručně. „Stále čekám na oficiální pověření z ministerstva. Nicméně dočasné pověření rektora řízením fakulty je běžný postup, na který má ministerstvo právo. Už v pátek by se mělo sejít vedení Lékařské fakulty s vedením Fakultní nemocnice Ostrava a já budu u toho. Domluvíme však jen urgentní věci a to ostatní necháme na nového děkana, který by měl brzy vzejít z voleb,“ uvedl Lata.



Volby nového děkana Lékařské fakulty se uskuteční 14. listopadu. Termín pro podání přihlášek kandidátů již vypršel a podle informací iDNES jsou tři uchazeči, mezi nimi Arnošt Martínek, který byl ve funkci po odvolání Pavla Zonči uplynulé dva roky až do července, kdy Zonču vrátil do funkce soud, či prorektor Roman Hájek.