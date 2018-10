Vypouští tetřevy, ale lidé je ruší ve dne v noci. Z lesů je tělocvična

Pták, který se celý rok leká. Odvážnější je jen při toku Čtyřiadvacet hodin denně, 365 dní v roce věnují svůj čas péči o tetřevy hlušce. Vlastimil Novák z Krásné na Frýdecko-Místecku a Zenon Rzońca z polské Javořinky kousek za hranicemi propadli tomuto nesmírně plachému tvorovi. Za největší úspěch považují, když některého ze svých svěřenců vypuštěného do přírody spatří v lese i po čase. Přežití do dvou let, kdy začíná pták, pohybující se většinu dne po zemi, tokat a může se rozmnožovat, je pro něj stále náročné. „Jakmile tetřevy zhruba ve čtyřech měsících vypustíme, spíme poblíž a asi čtrnáct dní je hlídáme. Chvíli trvá, než si zvyknou a vydají se dál od odchovny,“ vykládá jednašedesátiletý Novák, jenž má už s hlušcem dvacetiletou praxi. Na monitorech kolem něj je vidět, co se děje ve voliérách. Kamery jsou všude. Tetřev je náročný strávník Zatím nejdál, a to 21 kilometrů, se z vypuštěných ptáků dostal tetřev, který byl spatřen v Dolní Bečvě. Proč je pro Nováka tetřev výjimečný? „Je tak zvláštní, že se nedá přirovnat k žádnému jinému ptáku. Už jen náročnou skladbou potravy. Máme plný mrazák borůvek, brusinek, arónií, mícháme mu do jídla ostropestřec, klikvu či mrkev. V zimě se krmí jehličím i pupeny. Borůvky podporují střeva, brusinky jsou močopudné a kořenová zelenina slouží proti plísním. Tetřev rozloží i jehličí díky specifické střevní mikroflóře. Jakmile se u něj naruší, tak v zimě potravu nestráví a uhyne,“ vysvětluje Novák. Tetřevi také vyžadují absolutní klid. „Stalo se nám, že i ve voliéře se jeden něčeho lekl, prudce se rozletěl proti pletivu a zlomil si vaz. Odvážnější jsou jen v době toku. To jsou agresivní i na lidi,“ zmíní tetřevník. Polská odchovna pak patří k jedněm z nejúspěšnějších v Evropě. Do přírody už vypustila přes tisícovku tetřevů, ročně zhruba šedesát. Voliéry má odchovna v jedlobukovo-smrkovém porostu. „Slepice tak dostávají možnost zakládat hnízda prakticky v přirozených podmínkách,“ dodává tetřevník Zenon Rzońca, který spolupracuje s Přírodovědeckou univerzitou ve Vratislavi. Disponuje i spermabankou hlušců pro umělé oplodnění slepic. První na světě jím oplodnili slepici a odchovali poté čtyři mladé tetřevy. Nejlepší okamžiky – slyšet v lese tokání Sperma se tetřevům odebírá, přednost má však přirozené připouštění. Dospělosti se podle tvrzení chovatele dožije 70 procent kuřat z Javořinky. S predátory si ochránci poradili tak, že začali myslivcům vyplácet za ulovené lišky a kuny prémie. „Nejlepší okamžiky pro nás jsou, když slyšíme v lese tokat hlušce a pozorujeme tetřeví slepice vodící kuřata vylíhlá ve volné přírodě. Důkaz, že někteří ptáci přece jen přežili,“ říká Rzonca s tím, že velká část tetřevů přechází po hřebeni Beskyd přes Velký Polom do Česka. České i polské zařízení z nalezeného peří nebo trusu hlušců zkoumá DNA. Ověřuje si, kdo a odkud se v daném místě pohybuje. Aby tetřeví populace nezničila sama sebe příbuzenskými geny. Největší kurovitý pták, o málo menší než krocan, se řadí v Česku mezi kriticky ohrožené druhy. Tetřevi patřili k loveným ptákům, jejich maso se řadilo k velikonočním pochoutkám. V důsledku rozšířeného lovu v průběhu staletí, změny životního prostředí a nešetrného hospodaření s lesy populace poklesla na minimum. Přibylo také přirozených predátorů – kun a lišek. Tetřev žije po většinu roku v přírodě skrytě a samotářsky.