Plány na rozvoj mošnovského letiště nevyšly. Kraj zvažuje, co dál

Nové linky a možná i nového nájemce mošnovského letiště slibovali letos na jaře politici krajského úřadu. O areál projevil zájem majitel společnosti Czechoslovak Group Jaroslav Strnad a vedení kraje chtělo ještě do konce roku předložit zastupitelstvu zpracovanou studii možností pronájmu.

Už v polovině roku však bylo zřejmé, že bez rekonstrukce dráhy za několik miliard korun se případní zájemci o pronájem nebudou pouštět do žádných větších akcí.

Přistávací dráhu chce kraj, který je majitelem letiště, rekonstruovat do čtyř let. Ve hře je i stavba paralelní přistávací dráhy. A tak novému vedení kraje k projevení akceschopnosti zůstaly jen nové letecké linky.

Zadrhla se však i příprava linek, plánovaných už minulým vedením kraje a letiště. Do konce července se do opakovaného výběrového řízení na linky do Helsinek a Amsterodamu nikdo nepřihlásil, kraj proto lhůtu prodloužil do konce srpna.

Napojení na linky do celého světa ohroženo

„Je to zejména z toho důvodu, aby bylo poskytnuto potenciálním uchazečům více času pro zpracování nabídek,“ vysvětlovala odklad počátkem srpna mluvčí krajského úřadu Petra Špornová. „V celoevropském období dovolených a v hlavní letecké sezoně se pětapadesátidenní lhůta ukázala jako nedostatečná, proto se zadavatel rozhodl tuto lhůtu ještě o třicet dnů prodloužit.“

Termín pro otevírání nabídek byl proto prodloužen na konec srpna. A pak na konec října. Ukazuje se však, že ani v tomto termínu se letecká společnost pro lety do Amsterodamu nebo Helsinek nevybere.

„Zájemcům, kteří si vyžádali propozice pro linku do Amsterodamu, bohužel tamní letiště nedalo přistávací sloty, tudíž je ta linka asi ohrožená,“ přiblížil současný stav náměstek hejtmana Jakub Unucka. „Ještě je tady varianta, že by třeba letecká společnost použila sloty, které už na amsterodamském letišti má, ale tomu příliš nevěřím.“

Pokud by se linka do Amsterodamu nerozběhla, padl by tím i cíl spojit mošnovské letiště s velkým letištěm, ze kterého by mohli pasažéři přímo letět do celého světa.

Dřívější pokusy využít k tomuto účelu trasy do Vídně nebo do Mnichova skončily nezdarem. Provozovatelé totiž linky po čase ukončili, převážně když došly peníze, kterými kraj provoz dotoval.

Helsinky s otazníkem, plány na Vídeň

Malá naděje na novou linku ještě zůstává u leteckého spojení s Helsinkami, které by bylo zajímavé hlavně pro zaměstnance společnosti Tieto. Ta v Ostravě zaměstnává zhruba dva tisíce lidí a poskytuje služby i dalším skandinávským státům. „V případě linky do Helsinek si jeden zájemce vyžádal dokumentaci. Na konci října uvidíme, zda podá svůj návrh,“ dodal Unucka.

Případným dopravcům se kraj snaží vyjít vstříc tak, že jim chce hradit veškeré náklady na provoz s tím, že příjmy jako je například cena letenek zase patří kraji. Přesto tato nabídka mnoho zájemců neoslovila.

Dalším plánovaným krokem je snaha o návrat linky na vídeňské letiště. „Chystáme se do Vídně, což je pro nás coby zajímavý hub (uzlové letiště, pozn.red.) logicky nejlepší destinace. S vedením tamního letiště bychom chtěli jednat na začátku příštího roku,“ nastínil Unucka.