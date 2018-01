Mošnovské letiště zabralo, pasažérů mu přibylo o čtvrtinu

Tehdy se počet přepravených zvýšil o téměř třicet procent, a to ze 152 na 197 tisíc.

„Posílili jsme marketing, dvaapůlkrát navýšili peníze na reklamu, zahájili facebookovou kampaň, propagovali jsme letiště v Olomouckém, Zlínském a Žilinském kraji,“ vypočítává generální ředitel mošnovského letiště Jaromír Radkovský.

„Je nám ale jasné, že tak to nepůjde pořád, z malého základu se vždy roste dobře. Každopádně bychom chtěli ještě minimálně dva roky růst dvouciferným číslem, do dvou let bychom chtěli dosáhnout čtyř set tisíc pasažérů,“ říká.

Podle generálního ředitele by se mošnovské letiště mohlo časem dotáhnout v počtu odbavených pasažérů na brněnské letiště.

To si za rok 2017 připsalo 470 tisíc pasažérů, oproti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o více než 50 tisíc.

V Ostravě statisíce, v Katovicích miliony cestujících

„Na Katovice nebo Krakov nedohlédneme, to je jasné, to se pokazilo už v polovině minulého desetiletí, ale každopádně by mělo být v našich silách dorovnat se výkonům brněnského letiště,“ konstatoval Radkovský.

Rozdíl mezi ostravským letištěm a letištěm v Katovicích nejlépe dokumentuje fakt, že katovické letiště dokázalo v loňském roce v některých měsících odbavit větší počet cestujících než ostravské za celý rok. Například v červenci a srpnu to pokaždé bylo více než půl milionu lidí, za celý rok Katovice využilo více než 3,8 milionu lidí.

Mošnovskému růstu v loňském roce pomohly hlavně linky provozované společností Ryanair do Londýna a Bergama.

„S Bergamem jsme začínali na padesáti procentech obsazenosti, v závěru roku jsme končili na 74 procentech,“ přibližuje obsazenost linek generální ředitel.

„Linka do Londýna se pohybovala okolo osmdesáti procent, jsme na devadesáti. Je to i díky naší kampani na Facebooku, nízkonákladové lety jsou hlavně záležitost mladých a ti na to slyší,“ podotýká.

Láká spojení s Vídní i Mnichovem

Lety do Bergama u Milána a Londýna by neměly být poslední trasou, kterou by společnost Ryanair mohla z Ostravy létat.

Už na podzim by se podle Radkovského mohla otevřít další nízkonákladová linka. „Vše je ale ještě ve stadiu jednání, takže podrobnosti zatím nemůžeme sdělovat,“ uvedl ředitel.

Obdobně by se ještě letos mohlo začít létat i na další trase. „Tady by ale nešlo o nízkonákladovou, ale klasickou leteckou společnost, která by Ostravu spojila s velkým mezinárodním hubem (letiště, odkud se létá do vzdálenějších destinací, pozn. red.). Ale i tady ještě nejsou jednání u konce, proto nemohu prozrazovat podrobnosti,“ řekl Radkovský.

Vedení letiště se už dříve nechalo slyšet, že by rádo obnovilo spojení s Vídní, popřípadě Mnichovem nebo jiným velkým letištěm v Německu. Změna se pro letošní rok chystá i na jediné vnitrostátní lince, té do Prahy. České aerolinie by mohly nově zařadit spojení odlétající z Ostravy okolo poledne, to by mělo nahradit nepříliš využívaný spoj v úterý večer.

Ještě více než počet cestujících rostla v loňském roce na letišti nákladní přeprava. Ta se meziročně zvýšila o 29 procent na 5 363 tuny.

„Růst by letos mělo i cargo, jednáme se dvěma firmami, které mají zájem o lety z mošnovského letiště. Jedna už tady působí, druhá by k nám přišla z Polska,“ vysvětlil Radkovský.

U jedné firmy by mělo být jasno během několika týdnů, smlouva s druhou by mohla být hotová do května.