VIDEO: Celníci likvidují přes sto tun zadrženého tabáku. Skončí v peci

Více pašovaného tabáku najednou se v posledních letech v České republice nepodařilo odhalit. K úspěchu přitom celníkům napomohla velká náhoda. A vycvičený psí čich.



Celníci loni v září v jedné z hal průmyslového areálu v Havířově-Dolní Suché kontrolovali, jestli tam nelegálně nezaměstnávají cizince, s sebou měli také služebního psa Wikyho.

„Je vycvičený pro odhalování tabáku. A když se přiblížili k sousední hale, najednou začal štěkat,“ popsala zásah mluvčí moravskoslezského Celního úřadu Pavla Zdobnická.

Překvapení celníci pak otevřeli halu společně s technikem areálu a nestačili se divit. Uvnitř leželo zhruba 57 tun volně ložených tabákových listů, další tabák obsahovalo přibližně tisíc krabic a téměř šest stovek pytlů.

„Celkem to bylo 112 tun, což je v tuzemsku zcela mimořádné množství,“ doplnila mluvčí (o případu jsme psali zde). „Zřejmě by se dále zpracovaly na cigarety a ty by se prodaly bez odvedení spotřební daně. Pokud by se kuřivo vyrobené z tohoto množství tabáku dostalo na černý trh, stát by na dani přišel o 240 milionů korun,“ dodala.

Tabák? O něm nic nevíme, tvrdili všichni

Bylo zřejmé, že jde o pašované zboží. K hnědým slisovaným listům se však najednou nikdo neznal. Halu měla pronajatou polská firma. Její zástupci řekli, že o tabáku nic nevěděli. V případu figurovala také jedna česká společnost, ale i její vedení tvrdilo, že tabák není jejich.

Na krabicích zůstaly lodní lístky, ze kterých ovšem nebylo zcela patrné, odkud zboží pochází. Na některých byly nápisy Polsko a Itálie, často se vyskytoval letopočet 2012. Nic více. Celnímu úřadu proto nezbylo nic jiného, než tabák zabavit a uložit ho v provizorním celním skladu v nedaleké Horní Suché.

A právě tam ve středu začala likvidace kontrabandu. Celníci ve spolupráci s hasiči tabák naložili do obřích kontejnerů, které poté převezli do areálu společnosti OZO Ostrava, jež se zabývá likvidací odpadu.

„Tabák se rozdrtí a smíchá s dalším komunálním odpadem. Tato drť se pak spálí v cementárně v Hranicích,“ popsal pracovník odpadové linky.

Menší množství tabáku odhalují celníci pravidelně

Počet tabákových a cigaretových podvodů není zanedbatelný, například loni celníci odhalili velké množství cigaret za hromadou pneumatik v nákladním prostoru kamionu. „Záchyty menšího množství máme pravidelně,“ dodala mluvčí celníků.

V posledních letech se u moravskoslezských soudů projednávaly tři velké případy daňového podvodu v souvislosti s tabákem. Například loni dostali dva šéfové gangu šest a sedm let vězení za zhruba tři tuny nelegálního zboží.

Podvodníci zneužívají toho, že dovoz tabákových listů do Česka není zatížen spotřební daní. Té totiž podléhá až hotové kuřivo.