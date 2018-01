Mladík napadl v Ostravě vrstevníka, který mu odmítl dát peníze

Případ se stal 16. prosince přibližně ve tři čtvrtě na pět ráno v Moravské Ostravě na křižovatce ulic Českobratrská a Poděbradova.

„Neznámý mladík po krátkém rozhovoru s dvaadvacetiletým mužem vyžadoval vydání finanční částky v řádech stovek korun s výhrůžkou fyzického útoku. Oběť na požadavek nereflektovala, načež byla napadena a povalena na zem,“ uvedla mluvčí ostravských policistů Gabriela Holčáková.

„Podezřelý opětovně požadoval vydání peněz, znovu s pohrůžkou užití násilí. Poškozený předstíral hledání peněz a v příhodný okamžik utekl,“ dodala.

Neznámému mladíkovi je kolem dvaceti let, je vysoký asi 175 centimetrů, štíhlé postavy. V den, kdy napadl svou oběť, měl světlé vlasy sčesané na pravou stranu, po stranách a vzadu vyholené.

„Oblečen byl do černé bundy do pasu se zipem bílé barvy, pod kterou měl triko černé barvy. Dále měl modré rifle s bílým opaskem a obut byl do bílých bot. Na levé ruce měl hodinky,“ popsala Holčáková.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin loupeže. „Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ doplnila.

Policie žádá svědky o jakékoli informace vedoucí k identitě neznámého muže na kamerovém záznamu. „Informace mohou lidé sdělit na lince 158. Za případnou pomoc a informace jim děkujeme,“ řekla mluvčí.