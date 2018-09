Dokázali jsme, že město lze řídit bez korupce, říká lídr hnutí Ostravak

Hnutí se stalo v listopadu 2015 po odchodu ČSSD součástí magistrátní koalice, přičemž Semerák říká, že ještě nejsou zažehnána nebezpečí, kvůli kterým hnutí Ostravak před osmi roky vzniklo.

„Na ostravské radnici vládl neuvěřitelný klientelismus a poměry, které pak vyústily v kauzu lobbisty Dědice. A když se podíváte na čela kandidátek ČSSD a ODS, tak naše ostražitost nemůže skončit. Kandidují tam lidé, kterým nevěřím, že mají čisté úmysly. Naše hnutí dokázalo, že město lze řídit slušně a bez korupce. Po dlouhé době se ve volbách neřeší nějaký skandál,“ vysvětluje Semerák.

Z čeho pramení tak velké sebevědomí? Vzpomínám si na nucené odstupování koaličních zastupitelů, vlastně i radních...

Ale to nebyly problémy našeho hnutí, ale koaličních partnerů. Ostatně i my jsme tlačili na to, aby se tyto jejich problémy jednoznačně a rychle vyřešily. Naopak se nám podařilo ostravský magistrát odpolitizovat, nemáme tady žádnou ideologii. Musím pochválit i primátora. Nikdy se mi nestalo, že by přišel s tím, že má něco udělat, protože mu volal Babiš. Nastavili jsme jasné parametry fungování koalice, kde je základem transparentnost. Například jsme chvíli po našem vstupu na magistrát zavedli zveřejnění jmenovitého hlasování radních, to už snad nikdo nezruší. Ale jisté to není.

Když jste zmínil vašeho koaličního partnera ANO, tak ocituji vaše čtyři roky stará slova: Hnutí ANO je marketingový produkt s velmi nesourodými lidmi a spolupráce s ním je možná ještě rizikovější než s ČSSD...

A stále je to pravda. Všimněte si, že právě ANO vyměnilo nejvíce zastupitelů a já se tomu ani nedivím. z ANO se sešli v podstatě na inzerát ze všech směrů a trvalo jim, než zjistili, kdo je kdo, jaké mají ambice a charaktery. Snad to mají už vyjasněno a jsem rád, že primátor tento nesourodý klub dokázal zatím ukočírovat.

Předpokládám, že jste s výkonem vašeho hnutí ve vedení magistrátu spokojen...



Myslím, že za dva a tři čtvrtě roku na magistrátu jsme toho stihli hodně. Záměrně jsme si vzali oblasti, které byly nejvíce zasažené aférou Dědic, tedy dopravní podnik a Městská nemocnice. Nemocnice je personálně stabilní, má jasný směr rozvoje konzultovaný s odborníky a chystají se tam velké investice. Dopravní podnik byl ustrašenou firmou s managementem... jaký tam byl. I když nemáme ještě zdaleka hotovo, tak se posunul někam úplně jinam. Platí se kartami, vyměňuje se vozový park, tramvaje jsou čistší, máme asistenty přepravy. Ještě nás čeká hodně práce, ale to je velký krok kupředu.

Máte podle vás vůbec nějaké resty? Něco co se nepovedlo?

Tak na nějaký faul si opravu nevzpomínám. Ale určitě, když zahrnu i oblasti našich koaličních partnerů, nás čeká, pokud nám dají voliči důvěru, dost práce. Z mého pohledu by například měla přijít reorganizace vedení městské policie, cítím, že je tam zapotřebí. Pan ředitel splnil svou historickou úlohu, ale podobně jako u dopravního podniku nadešel čas na změnu.

V rozhovorech s lídry nyní opozičních stran opakovaně slýchávám jednu výtku. Že vedení magistrátu dva roky přešlapovalo na místě, peníze shromažďuje v nějakých fondech, místo toho, aby se investovalo do oprav.

(smích) Chápu, že tomu v ČSSD, KSČM a asi i v ODS nerozumí. My se prostě chováme zodpovědně. Také jsme si mohli říct: máme mandát do roku 2018, tak co máme, to utratíme, na velké investice si pak půjčíme a po nás potopa. My už ve fondech na koncertní halu, rozvoj nemocnice a další velké akce máme už skoro miliardu korun, současně jsme výrazně snížili zadlužení města.

Lukáš Semerák Narodil se 11. ledna 1972 , vystudoval Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze.

, vystudoval Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. Profesně začal v advokátní kanceláři známého developera Luďka Sekyry , v oblasti správy nemovitostí působí dodnes.

, v oblasti správy nemovitostí působí dodnes. V roce 2010 spoluzakládal hnutí Ostravak , hned se stal zastupitelem a později radním obvodu Moravská Ostrava Přívoz.

, hned se stal zastupitelem a později radním obvodu Moravská Ostrava Přívoz. V listopadu 2015 se stal magistrátním neuvolněným radním pro dopravu .

. Žije v centru Ostravy, ženatý, má dva syny (12 a 15 let).



A to přešlapování na místě, různé audity a analýzy, které podle některých politiků město v letech 2015 a 2016 zpomalily?



Tak my byli rok v opozici. Ale já se třeba hnutí ANO ani moc nedivím. Tento úřad je opravu někdy svět sám pro sebe a chvíli trvá, než jeho systém pochopíte. Navíc šli do koalice s největšími šíbry z ČSSD, zdědili tak trochu Augiášův chlév. Nedivím se, že nejprve chtěli zjistit, jaká je skutečnost.

Pojďme k vaší předvolební kampani. Kašna není vana, Řev není argument a další hesla.... Máte takový populismus zapotřebí? To nemáte žádná jiná témata?

To není populismus. Naše kampaně byly vždy trochu provokativní a my jsme nechtěli napsat nějakou tupou frázi, která zapadne mezi ostatní. V první fázi kampani, která nyní končí, jsme se proto rozhodli možná pro trochu provokativní, ale pravdivá hesla. A určitě si jich lidé všimli, o což nám šlo. Nyní se zase billboardy změní. Předhazují mi, že to je proti Romům, ale to není pravda, je to proti všem, co nedodržují pravidla. Bude určitě špatně, když sice půjdeme do nové koncertní haly, ale mezitím nám třeba někdo vykrade auto. Typický Ostravák je velmi pracovitý, současně citlivý i drsný, umí nazvat věci pravými jmény a má rád pořádek. To je náš volič.

Co tedy hnutí Ostravak nabízí Ostravě na další čtyři roky?

Náš program na webu a jinde jsme museli hodně zkrátit, říkali jsme si, že méně je možná lépe. Chceme stále být co nejvíce transparentní, protože jinak to fungovat nemůže. Jinak střídáme velké akce typu koncertní síň nebo městská jatka, či nové domy Lauby a třemi stovkami parkovacích míst s menšími. Například hodláme přeorganizovat sportovní dotace a více peněz dostat k menším sportům. Chystá se velká proměna areálu Černé louky, Smetanova náměstí a okolí, opravdu je toho připraveno hodně. Musím se smát, když ODS prohlašuje, že zachrání módní dům Ostravica-Textilia. Absurdní, když tady tolik let vládli nebo spoluvládli. To jako kdyby komunisté v 90. letech kritizovali rozbité kláštery. Bohužel příprava podle legislativy trvá hodně dlouho, ale lidé brzy změny uvidí.

Velmi se angažujete i v parkování, přitom kritický stav přetrvává a rušení parkovišť v centru mi nepřijde jako správný směr.

Chtěl bych nejprve upozornit, že dřívější vedení města s nárůstem dopravy nejméně patnáct let nic nedělalo, proto nyní máme v centru Ostravy denní deficit čtyř tisíc parkovacích míst. Rychle se připravuje velký parkovací dům na Fifejdách, další na křižovatce ulic Švabinského a Porážková, parkoviště bude i u Českobratrské ulice, projektů je více.

Ale třeba k lidem, kteří do centra přijíždějí pracovat, nakupovat, chodit na obědy, nejste moc vstřícní...

Tak chtěl bych říci, že rezidenti, tedy lidé, kteří v centru bydlí, musí mít přednost, a chystáme další rozšíření rezidenčního stání. Přeci se jako v Americe nemůžeme všichni odstěhovat na předměstí a do centra jen dojíždět. Ostrava byla posledním větším městem, kde se v centru parkovalo zdarma a na hlíně. To nebylo udržitelné. Chystáme záchytná parkoviště, například na Hlubině, kam si lidé mohou své auto zdarma zaparkovat a nastoupit na tramvaj nebo přijet na kole. Další možností je vlak. Nechci lidi vyhazovat z automobilů, ale zvyšováním úrovně MHD chceme, aby zvážili, jestli je lepší vyjet do centra autem nebo třeba tramvají.

Litujete něčeho, co jste v politice dosud udělal?

(přemýšlí) Mým největším plusem je určitě to, že na politice nejsem materiálně závislý, což je obrovská výhoda. Což ale sebou nese to, že politice obětuji mnoho času a energie, což pak chybí v podnikání. Ale to je mé osobní rozhodnutí.

A nebylo by lepší se soustředit jen na jedno? Jste neuvolněný radní, tedy děláte svůj byznys a k tomu ještě magistrátní práci. V čem podnikáte?

Tak především chci upozornit, že za práci radních nepobírám žádnou odměnu, žádný plat. Mám firmu na správu nemovitostí, které mám v Ostravě a v Praze. Moc to nestíhám, většinu času rozhodně vkládám práci na magistrátu. Naštěstí mám šikovný tým lidí. Veřejná aktivita hodně oslabuje soukromou, ale to je má volba.

Ale jste permanentně v podezření ze střetu zájmu....

To si uvědomuji. Ale od města jsem za osm let, co jsem v politice, nekoupil ani centimetr čtverečný, protože vím, že i kdybych za něj dal milion, tak bych byl osočován a já jim tu radost neudělám. Nové věci nestavím. Jednak na to nemám čas a chápu, že jsem v rámci svého působení ve svém podnikaní v něčem diskvalifikovaný. Na rozdíl od některých svých předchůdců v Ostravě žiji, mám tady rodiče a přátele, takže mi záleží na tom, aby se Ostrava posunula správným směrem. A když se to vezme do důsledku, tak když bude Ostrava atraktivnější a lidé o ni budou mít zájem, tak budu paradoxně spokojen i jako podnikatel v oblasti nemovitostí.

Vrátím se k těm chybám v politice. Jak zpětně hodnotíte, že jste miliony korun podporoval Věci veřejné v čele s Vítem Bártou?

To nebyla chyba. S Vítkem se znám mnoho let, vzájemně jsme si byli na svatbě. Chtěl v Praze odstranit totéž, co my v Ostravě, tedy šílené klientelistické vztahy tam zosobněné pány Bémem, Janouškem, Rittigem a dalšími. To jsem chtěl podpořit. Že Věci veřejné chtěly pak spasit celou republiku, vnitřně to nezvládly a jak dopadly, to je už něco jiného. Potvrdilo se, že když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž.

A druhá věc. Po minulých volbách jste poté, co jste se nedohodli s hnutím ANO v centrálním obvodu, chtěli uzavřít magistrátní koaliční smlouvu s ČSSD a KSČM, tedy přesně s lidmi, které tak kritizujete...

(přemýšlí) To tehdy byla čistokrevná obranná reakce, když jsme se v Moravské Ostravě jasně vymezovali proti ODS, ale hnutí ANO je hodlalo spoluprací reinkarnovat. Teď mi někdo řekne, že se vymlouvám, ale tehdy jsme koalici s ČSSD a KSČM až tak vážně nemysleli, byl to určitý tlak právě na ANO. Ale pravdou je, že nyní bychom podobný problém řešili jinak. S panem Macurou bychom si sedli a vše vyříkali. Tehdy jsme se však neznali. No a nakonec jsme se stejně našli a nakonec to dopadlo tak, jak mělo.

Kde vidíte pro hnutí Ostravak hranicí volebního úspěchu a neúspěchu?

Dvakrát po sobě jsme získali deset zastupitelských mandátů. Takže tam je hranice. Cokoliv nad bude úspěch, cokoliv pod neúspěch. Těší mě však to, že i kdybychom dostali jen dvě procenta hlasů, tak z magistrátu můžeme odejít hlavním vchodem. To se hlavně o velkých stranách z dřívějška říci nedalo.

A pokud, čistě teoreticky, vyhrajete, chcete se stát primátorem? A k tomu i podnikal?

Jistě bychom rádi na třetí pokus vyhráli, i když to bude moc složité. A primátor: to by nebyl problém mezi veřejnou funkcí a podnikáním, což bych pak samozřejmě musel řešit. Ale současně bych nerad odcházel od rozdělané práce s dopravním podnikem. Myslím, že se s tím dost piplám a pomyslná baterka dopravního podniku je přitom nabitá tak na čtyřicet procent. Postupně roste, ale do stovky procent je daleko, A to bych nerad opouštěl. Ale záleží na koalici, týmu lidí, protože politika je kolektivní sport. Na funkci primátora opravdu nyní neumím odpovědět.

S kým do koalice půjdete a naopak s kým určitě ne?

Rovnou si můžete vyškrtnout sociální demokraty a komunisty...

No, to už jsme tady jednou měli...

Ale teď je zcela jiná situace. To, že nepůjdeme s komunisty nebo sociálními demokraty, vám klidně podepíšu. O mnohých stranách a hnutí ani nevím, co si myslet, třeba s SPD. Co jsem ty lidi zatím poznal, tak si myslím, že by to nefungovalo. Umím si představit spolupráci s hnutím ANO, protože primátora máme dobrého, s lidovci i s Piráty. Proti ODS jako straně nic nemám, ale děsí mě, jak sestavili kandidátku, kdo je tam na čelných pozicích, tam je případná spolupráce v rovině teorie. Takže v žádném případě nebudeme spolupracovat s těmi, kvůli kterým hnutí Ostravak vzniklo.