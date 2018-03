Lyžovat se bude i o Velikonocích. Na Pradědu mají dva metry sněhu

„Máme dva metry sněhu, v provozu jsou kromě Švýcárny všechny sjezdovky, běžkařská stopa je protažená až na Červenohorské sedlo,“ pochvaluje si sněhové podmínky na sjezdovkách okolo nejvyšší hory Jeseníků Pradědu Kristina Vrána Pyščoková ze Ski areálu Praděd.

„Díky dobrým sněhovým podmínkám by mohly být vleky v provozu až do konce dubna, samozřejmě pokud nepřijde nějaký výrazný výkyv počasí, který by nás o sníh předčasně připravil.“

A spokojenost se závěrem sezony na Pradědu koresponduje i s jejím průběhem. „Letošní zimní sezona byla určitě lepší než ty předcházející, ať už se množství sněhu, počasí i počtu návštěvníků týče,“ dodala Pyščoková.

Další velké jesenické areály budou mít puštěné vleky minimálně do Velikonoc.

Patří mezi ně i Karlov, kde funguje hned několik areálů, a obec je tak jedním z největších center lyžování v republice.

„Vzhledem k výkyvům počasí, kterých bylo více než jiné zimy, pro nás byla sezona velmi úspěšná. Počet návštěvníků se meziročně zvedl zhruba o čtvrtinu. K tomuto nárůstu přispěly i nejrůznější akce a soutěže, které pravidelně pořádáme,“ uvedl tamní vlekař Jaroslav Lukeš.

Olympijský park byl tahákem

Hned po velikonoční tečce za sezonou začnou v jednom z tamních areálů Myšák chystat velkou investici: dvousedačkovou lanovku nahradí moderní čtyřsedačka.

Jedním z hlavních taháků byl podle Karlovských Olympijský park, který přilákal návštěvníky nejen do Karlova, ale i na sousední lyžařský areál Kopřivná.

„S průběhem sezony jsme spokojeni, vedle sněhových podmínek se vyvedl i Olympijský park, který do hor přilákal i lidi, kteří se jinak na sjezdovky nedostanou,“ řekl vedoucí Ski areálu Kopřivná Libor Petrů.

Stejně jako v sousedním Karlově by i v Kopřivné chtěli lyžovat do Velikonoc. „Už jsme rozhodnuti, že vleky pojedou do Velikonočního pondělí, pak lyžařskou sezonu ukončíme. Následně se budeme chystat na letní sezonu, bikepark otevřeme na konci května,“ dodal Petrů.

Loni bylo v Beskydech lépe

Ve srovnání s loňským rokem hodnotí letošní zimní sezonu v beskydských horských střediscích jako o poznání horší. Ale nestěžují si.

„Když porovnám posledních pět let, byla to nadprůměrná sezona, přitom ale byla oproti loňské zimě slabší,“ hodnotí průběh zimy Jaroslav Vrzgula ze Ski areálu Bílá.

„Začátek zimy vypadal katastroficky, ale pak přišel dobrý leden i dobrý únor. Pro Beskydy platí, že když je dobrý leden, únor už vždycky nějak dopadne, když je špatný leden, už se to nedožene. Letošní sezonu ukončíme v neděli 1. dubna tradičním přejezdem vodní nádrže, v pondělí budou mít ženy a děti jízdné zdarma.“

Přejezdem přes louži ukončí už v neděli zimní sezonu zaměstnanci SkiParku Gruň.

„Poslední tři dny sezony budou od pátku do neděle, pak zimní provoz ukončíme,“ řekl Kemal Rusitovič, výkonný ředitel areálu. „Letošní zima byla slabší než ta loňská, z dlouhodobého hlediska šlo o průměrnou sezonu,“ dodal.

Minimálně do konce března se bude lyžovat i v lyžařském areálu v Mostech u Jablunkova. „Dále uvidíme, kolik bude sněhu,“ vysvětluje zaměstnankyně areálu Alena Lysková. „I po skončení zimní sezony bude dál fungovat bobová dráha, která je v provozu po celý rok, postupně k ní budou přibývat další letní atrakce.“