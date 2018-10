Vyměňte šéfa Fakultní nemocnice Ostrava, žádají zdravotníci i studenti

Za špičkového porodníka se kromě odborů postavili Šimetkovi kolegové z kliniky a také většina přednostů a primářů. K nim se přidali i studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Svorně volají po výměně ředitele.

„Nedůvěra v Evžena Machytku je už tak velká, že nevidíme jiné řešení než jeho výměnu. Proto se znovu obracíme dopisem na ministra zdravotnictví a také školství. Situace ohrožuje nejen Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), ale i Lékařskou fakultu Ostravské univerzity,“ říká Zuzana Sargová, předsedkyně největší odborové organizace v nemocnici, která zastupuje asi 900 z více než tří tisíc zaměstnanců. Další dvě organizace mají jen pár desítek členů.

Ředitel Machytka minulý týden zveřejnil, že Šimetku odvolal kvůli manažerskému selhání. Sdělil, že přednosta odjel do ciziny, aniž odevzdal potřebné podklady pro dovybavení přístavby porodnice a zavinil tak několikaměsíční odklad otevření novostavby.

Šimetka okamžitě oponoval, že to je lež, protože vše odevzdal dlouho před odjezdem, ještě za bývalého ředitele nemocnice Svatopluka Němečka. Oba muži dál trvají na svých rozporuplných tvrzeních. Ale Šimetkova slova potvrdil MF DNES Němeček i jeho spolupracovníci, které postup ředitele naštval (o sporu zde).

Gynekolog: Když se nezmění vedení nemocnice, odejdeme

„Důvody odvolání přednosty Šimetky, které ředitel uvedl v médiích, jsou smyšlené a významným způsobem shazují práci celého kolektivu,“ napsali zaměstnanci gynekologicko-porodnické kliniky v dopise ministrovi zdravotnictví a přiložili podpisy asi čtyř desítek lékařů a sester.

A dodali i to, že bez podpory vedení, kterou v tuto chvíli necítí, nejsou ochotni garantovat zjištění péče.

„Samozřejmě, že o pacienty se dál staráme, jak nejlépe umíme. Ale mysleli jsme to tak, že pokud nedojde k výměně ředitele, řada zaměstnanců odejde. Já jsem připravený skončit. A další lékaři také,“ uvedl gynekolog David Matura.

Výměnu ředitele FNO si už přeje i většina z 38 primářů oddělení a přednostů klinik. Svoji nedůvěru mu vyjádřili minulý týden na společné poradě, které se účastnilo 28 vedoucích pracovníků. Až na jednu či dvě výjimky dali svůj postoj najevo všichni tím, že se před Machytkou zvedli ze židlí a zůstali stát.

„Postavil jsem se i já, ale nic komentovat nechci. V nemocnici se dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Jsem obyčejný doktor, který che léčit pacienty, ale tady jsem umřel,“ řekl MF DNES jeden ze znechucených přednostů s podmínkou, že nezveřejníme jméno. Podobně reagovali i další oslovení šéfové klinik či oddělení. Muži i ženy.

„Také jsem se postavila, protože řediteli nedůvěřuji. Ale jméno zveřejnit nechci. V nemocnici vládne atmosféra strachu,“ vysvětlila jedna z vedoucích lékařek.

Vypadá to, že cílem je zničit nemocnici i fakultu, míní primář

Nahlas vyslovit svůj názor pod jménem se nebál jen primář z anesteziologicko-resuscitační kliniky Jan Jahoda.

„Pracuji v nemocnici už 41 let, ale tohle jsem ještě nezažil. Ministr dosadil na místo ředitele člověka, který nemá žádné zkušenosti s řízením nemocnice, natož tak velké nemocnice s obratem kolem pěti miliard korun. Na začátku nemocnici paralyzoval, když vyměnil všechny zkušené náměstky. Během pár měsíců pak zrušil pět přednostů klinik a další měl v plánu, což pro nemocnici znamená naprostou devastaci,“ říká Jahoda.

„Vzhledem k tomu, že Machytka přišel do nemocnice společně s bývalým šéfchirurgem Pavlem Zončou, kterého soud nedávno z nepochopitelných důvodů vrátil na krátký čas do funkce děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, společně teď likvidují přednosty a zbavují se docentů z řad svých odpůrců. Nevidím, že by pro nemocnici udělali cokoli pozitivního. Vypadá to, že jejich jediným cílem je pomstít se a zničit fungující nemocnici i fakultu,“ dodal primář.

Paradox je, Zonča je sice oficiálně stále zaměstnancem FNO i lékařské fakulty, proto musí být i jeho podpis na rozhodnutí o odvolání přednostů, ale nikdo ho na žádném z obou ostravských pracovišť už dlouho neviděl. Operuje totiž v Rakousku a přednosty tak vyhazuje na dálku.

„Je opravdu hodně zvláštní, že docent Zonča se od léta na lékařské fakultě ani jednou neukázal. Nijak s námi nekomunikuje, nepřebírá si korespondenci a neúčastnil se ani zasedání akademického senátu, přesto rozdává ve spolupráci s ředitelem Machytkou výpovědi renomovaným lékařům. Oba svými kroky ohrožují budoucnost lékařské fakulty,“ říká její proděkanka pro zahraniční vztahy Darja Jarošová.

Studenti Lékařské fakulty jsou připraveni demonstrovat v ulicích

O osud fakulty se obávají i její současní studenti. O pomoc proto žádají ministry zdravotnictví a školství, ale také primátora Ostravy i hejtmana kraje.

„Už od léta se strachem a bezmocí sledujeme, jak jsou naši mentoři, kterých si hluboce vážíme a vzhlížíme k nim, postupně propouštěni z fakultní nemocnice pod taktovkou pana ředitele Evžena Machytky a pana docenta Pavla Zonči. Navíc jsou zcela nesmyslně mediálně očerňováni a pomlouváni v očích široké veřejnosti. Současný postup pana ředitele Machytky a pana docenta Zonči nám připadá jako cílený a plánovaný rozklad lékařské fakulty,“ napsali studenti v dopise.

„Nevíme, jak co nejlépe bránit zájmy naší alma mater, ale bude-li nutné vyjít třeba do ulic, abychom fakultu uchránili před destruktivními kroky ředitele Machytky, uděláme to,“ uvedl například člen Studentské komory Akademického senátu Lékařské fakulty OU Tomáš Rychlý.

„Pokud se nic nezmění, budeme protestovat. Podporu už nám vyjádřili i kolegové z jiných fakult naší univerzity, ale také Studentská komora rady vysokých škol z celé země. To, co se nyní děje u nás, by mohlo postihnout i jiné fakulty, proto jsou studenti odjinud solidární,“ dodal další zástupce mediků v akademickém senátu Daniel Šácha.

Hejtman i primátor se v pátek sejdou s ministrem zdravotnictví

Hejtman Ivo Vondrák i primátor Ostravy Tomáš Macura (oba z hnutí ANO) studentům odpověděli, že se snaží napomoci ke stabilizaci poměrů mezi nemocnicí a fakultou už několik měsíců a pokračovat budou v pátek.

„Úsilí mé i dalších zúčastněných se prozatím míjí účinkem, což jsem byl nucen si přiznat zvláště po nedávném odvolání pana docenta Šimetky. O pomoc při řešení situace jsem se proto obrátil na pana premiéra a ministra zdravotnictví. Pan ministr Vojtěch přijede do Ostravy v pátek a budeme s ním tuto záležitost řešit,“ sdělil MF DNES Macura.

„Na základě informací zaslaných ministru zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi a předsedovi vlády Andrejovi Babišovi se v pátek na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční schůzka s ministrem zdravotnictví, kde se bude hledat řešení. Jako hejtmanovi kraje a také jako občanovi mi záleží na tom, aby byla zachována vysoká úroveň a prestiž nemocnice i Lékařské fakulty Ostravské univerzity,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Machytka: V nemocnici nepanuje atmosféra strachu

Lékař Evžen Machytka, který byl po odvolání ředitele Svatopluka Němečka v únoru nejdříve pověřený a v dubnu jmenovaný ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, na dotaz MF DNES uvedl, že není důvod k jeho výměně či dobrovolnému odchodu.



„Nevidím důvod vůbec přemýšlet nad rezignací. Odvolání lidí, kteří manažersky selžou, je zcela běžné a je to v pravomoci ředitele,“ řekl. To, že se mu ve čtvrtek otevřeně postavila většina přednostů a primářů, netají. Ale vidí v tom naopak pozitiva pro sebe.

„Ano, proběhla debata a byla otevřená. Ale to je důkazem toho, že ve FNO probíhá konstruktivní diskuse a nepanuje tu žádná atmosféra strachu, jak se píše v médiích,“ argumentuje ředitel. Své si myslí také o aktivitách studentů Lékařské fakulty.

„Co se týče vyjádření studentů LF OU, tak se jedná o dopis šesti studentů totožného senátu, který se dopustil nelegálního jednání a kvůli kterému máme dnes patovou situaci. Za sebe prohlašuji, že o rozvoj a spolupráci s LF OU mi jde od počátku mého působení ve FNO,“ dodal Machytka.