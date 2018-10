Šéf ostravské fakultní nemocnice Machytka rezignoval. Chce otupit spory

Machytka ještě před pár dní tvrdil, že nevidí důvodů ke své výměně či rezignaci, nakonec ale změnil názor.



„Věřím, že můj odchod z čela nemocnice vyřeší tuto patovou situaci, jejíž pokračování by pouze dále poškozovalo fakultní nemocnici v očích veřejnosti. To rozhodně nemohu připustit a nechci nemocnici vystavovat dalším negativním mediálním výstupům kvůli mé osobě,“ uvedl.



Machytka byl v minulých týdnech kritizován lékaři a dalšími odborníky za personální čistky. V nemocnici skončilo několik renomovaných lékařů v čele s přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky Ondřejem Šimetkou.

„Stojím si za tím, že jsem při řízení nemocnice nijak nepochybil a naopak se mi podařilo v nemocnici odvést kus práce. Uznávám však, že při personální změně na pozici přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky měla z mé strany proběhnout lepší komunikace,“ podotkl po rezignaci Machytka.

Rozhodnutí již bývalého šéfa fakultní nemocnice vítá Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Věřím, že tento krok celou situaci zklidní a bude možné se opět zaměřit na to nejdůležitější, a to je péče o pacienty,“ uvedl Vojtěch, který přijel vyhrocenou situaci řešit minulý pátek přímo do Ostravy.

„Pana Machytky si velmi vážím, myslím si, že za těch několik měsíců ve funkci ředitele dokázal v nemocnici přijmout důležitá opatření pro nápravu stavu po bývalém vedení nemocnice a nastartovat řadu pozitivních změn, které nemocnici posouvají dál. Bohužel pan ředitel nezvládl komunikaci posledních personálních změn směrem k významným partnerům nemocnice, jakými jsou například fakulta, odborná společnost či odbory, a nemocnice se tak dostala do izolace,“ dodal ministr.

Nemocnici dočasně povede současný náměstek

Evžen Machytka chce v nemocnici setrvat jako zaměstnanec. Zařízení má místo něj dočasně vést Petr Vávra, současný náměstek ředitele pro vědu a výzkum, zaměstnanec chirurgické kliniky FNO a člen Katedry chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Ministr zdravotnictví jej k 29. říjnu jmenuje ředitelem nemocnice do doby, než bude v řádném výběrovém řízení vybrán nový ředitel. Otevřené výběrové řízení bude vypsáno v nejbližší době.

„V nejbližších dnech vyvolám jednání se všemi stranami, prioritně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, která je klíčovým partnerem nemocnice. Stejně tak vnímám jako důležité co nejdříve zahájit dialog se zástupci Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Cílem je stabilizace, proto mohu jakékoliv další personální změny vyloučit. Jako nezbytné však považuji personální zajištění dosud neobsazených vedoucích pozic jednotlivých klinik,“ nastínil nejbližší vývoj Petr Vávra.

Odbory: Změnu vítáme, ale přetrvávají obavy

Zuzana Sargová, předsedkyně největších odborů v nemocnici, které zastupují zhruba 900 ze 3 300 zaměstnanců řekla, že změnu vítají. „Zatím v nás ale přetrvávají obavy z toho, co bude dál,“ netají.

Otázkou také je, zda se dočasně pověřenému řediteli Vávrovi podaří urovnat kontroverzní vztahy s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.

Právě její zástupci se totiž v minulém týdnu oficiálně ohradili proti jeho jmenování novým přednostou chirurgické kliniky, a to kvůli tomu že má docenturu z nelékařského oboru - z kybernetiky. Oficiální stanovisko k pověření Petra Vávry vydá fakulta později.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata ale doufá v obrat k lepšímu. „Odstoupení doktora Machytky pochopitelně vítám. Poslední týdny bylo jasné, že jiné řešení není. Vzhledem k tomu, že ke konci října skončí ve funkci i oba stávající děkani Lékařské fakulty, vedením bude pověřen statutární zástupce a budou vypsány volby nového děkana, vztahy fakulty a fakultní nemocnice se po mnoha měsících konečně narovnají, čemuž jsem upřímně rád,“ uvedl Lata.



Rezignaci Machytky uvítal i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. „Už před týdnem jsem na setkání s ministrem zdravotnictví řekl, že by bylo ideální, kdyby Evžen Machytka z pozice ředitele nemocnice sám odstoupil. Jeho personální politika v nemocnici byla špatná a napětí narůstalo i na lékařské fakultě a mezi občany. Jsem rád, že se pan ředitel k tomuto kroku rozhodl. Věřím, že krizová situace v nemocnici se začne rychle řešit a pozornost se tak naplno vrátí tam, kde je jí nejvíc potřeba, tedy směrem k pacientům a péči o jejich zdraví,“ uvedl hejtman.