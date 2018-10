Vyhrocenou situaci v ostravské nemocnici řeší i ministr. Zatím nerozhodl

„Žádné rozhodnutí dnes nepadne. Přijel jsem si vyslechnout všechny strany a udělat si hlubší obrázek, zajímá mě především stanovisko zaměstnanců, se kterými se teprve sejdu,“ uvedl Vojtěch krátce po schůzce s moravskoslezským hejtmanem Ivo Vondrákem, ostravským primátorem Tomášem Macurou a jejich náměstky pro zdravotnictví Martinem Gebauerem a Michalem Mariánkem.

Jednání se odehrávalo se za zavřenými dveřmi. Dovnitř nesměli ani studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kteří o to v minulých dnech žádali, protože mají obavu o další osud fakulty.

Proti Machytkovi protestovali nejdříve jen zástupci největší odborové organizace v nemocnici, ale postupně se přidali i zaměstnanci řady klinik včetně desítek přednostů či primářů a jejich zástupců, medici i veřejnost. Dnes už na straně odpůrců ředitele Machytky otevřeně stojí i místní politici, kterým vadí odvolávání přednostů a narůstající neklid v nemocnici. Proto také o páteční schůzku s ministrem zdravotnictví požádali.

Adam Vojtěch dosud věřil, že vyhrocenou situaci půjde zklidnit i bez výměny ředitele, kterého letos v únoru sám pověřil vedením nemocnice a v dubnu jmenoval. Cestu z problémů viděl například v tom, že společně s rektorem univerzity jmenují zpátky do funkce odvolaného přednostu gynekologicko-porodnické kliniky Ondřeje Šimetku.

Právě po odvolání tohoto uznávaného odborníka a šéfa perinatologického centra se totiž vzedmula největší vlna protestů mezi odborníky, politiky i veřejností.Šimetka si musel před třemi týdny okamžitě sbalit věci a opustit pracoviště. Podle Machytky manažersky selhal, když včas nedodal podklady pro vybavení přístavby porodnice. Podle Šimetky je to nehorázná lež, protože vše odevzdal včas, což tvrdí i další lidé.

Šimetka post zpátky nechce

Po schůzce s politiky, která skončila kolem půl šesté, ale ministr přiznal, že docent Šimetka mu oznámil, že nabídku vrátit se zpátky pod ředitele Machytku nepřijme.

Adam Vojtěch řekl, že zatím nechce situaci hodnotit, protože má večer na programu ještě setkání se zaměstnanci nemocnice, především přednosty klinik. A podle odborů by se poté měl setkat i s jejich zástupci.

Podle předsedkyně největší odborové organizace v nemocnici Zuzany Sargové není možné situaci v nemocnici zklidnit jinak než výměnou ředitele Machytky.



Podobný názor zastávají také moravskoslezský hejtman a ostravský primátor. Oba to dali jasně najevo už v minulých dnech. Vondrák mluvil dokonce o válce.

„Obdržel jsem petici, kterou podepsalo 34 přednostů, primářů a jejich zástupců z FNO. Rostoucí napětí v této nemocnici, atmosféra strachu, nejistoty a personální politika ředitele Machytky je velmi trápí. Jejich obavám rozumím, již několikrát jsem na neudržitelnost situace upozorňoval ministra zdravotnictví a znovu o tom budeme jednat na společné schůzce. Na vážnost situace jsem upozorňoval i premiéra Andreje Babiše,“ uvedl ve čtvrtek hejtman.

Podotkl, že ze svých pozic sice on a ni primátor nemohou zasahovat do personálních záležitostí nemocnice, ale je přesvědčen o tom, že nemocnice (FNO) potřebuje krizové řízení, které situaci stabilizuje. „Tento názor budu při jednání s panem ministrem prosazovat. Pojem krizového managementu je často využíván ve spojitosti s válečnými konflikty. Mrzí mě, že to došlo tak daleko a ve FNO se válčí,“ dodal Vondrák.

Po schůzce s ministrem hejtman řekl, o čem s Vojtěchem mluvili. „Řekli jsme, že by bylo ideální, kdyby pan ředitel Machytka sám odstoupil z funkce, protože jeho personální politika je špatná a odvolání přednosty Šimetky byla poslední kapka do poháru. Mluvili jsme i o tom, co vidíme, že je špatně a že stav je už krizový,“ uvedl Vondrák s tím, že je třeba situaci vyřešit v řádu dnů.

Primátor Macura doufá, že ministr i toto řešení zváží. „Na čem jsme se úplně neshodli, je možná hodnocení situace. Podle pana ministra vyvolalo krizovou situaci až odvolání docenta Šimetky. My jsme se mu snažili vysvětlit, že to bobtná už hodně dlouho, a tím jenom přetekl pohár. Ale chápeme, že má právo vyslechnout si všechny strany, situaci zhodnotit a pak se rozhodnout,“ dodal Macura.

Machytka veškerou kritiku odmítá s tím, že v nemocnici je klid, a lidem, kteří o něm mluví do médií, rád ukáže bezproblémové fungování klinik. Protest přednostů chápe jako důkaz konstruktivní diskuse v nemocnici a protesty studentů bagatelizuje s tím, že jde o názor jen šesti členů akademického senátu fakulty.

Studenti poslali dopis hejtmanovi i primátorovi

I proto zástupci studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity stáli o setkání s ministrem a jsou zklamaní, že je nevyslechl. Obrátili se proto písemně na primátora a hejtmana, aby tlumočili jejich stanovisko.

„Velmi nás znepokojily informace o tom, že se ve čtvrtek odpoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sešel s panem ředitelem Machytkou. Obáváme se, že v důsledku jednostranných informací si na celou věc neudělá objektivní názor a k žádnému řešení vyhrocené situace nedojde. Prosíme vás, abyste mu vysvětlili, že náš nesouhlas se současnými personálními kroky vedení FNO není jen názorem šesti studentů akademického senátu, ale přes pěti set studentů lékařské fakulty, kteří se během tří dnů otevřeně podepsali pod petici. Všichni tito studenti jsou zároveň připraveni vyhlásit stávku a vyrazit do ulic, aby upozornili na kritickou situaci panující ve FNO, která ohrožuje budoucnost naší fakulty,“ uvedli zástupci mediků.



Ministr uvedl, že neví o tom, že by jej studenti žádali o schůzku. „Vždy se snažím vyhovět, nic jsem nezamítl,“ uvedl Vojtěch.

Ve Fakultní nemocnici Ostrava je fakticky rušno už od února, kdy se ředitelem stal Evžen Machytka. Od té doby musela z funkcí a většinou i z nemocnice odejít většina náměstků ředitele a po nich také pět přednostů klinik, z toho čtyři docenti, a primář. Podle odborníků je tím ohrožena akreditace některých nemocničních pracovišť v příštím roce a do budoucna i Lékařské fakulty.