VIDEO: V ostravské zoo vystavili model kostry mamuta v životní velikosti

Mamut srstnatý (Mammuthus primigenius) žil na území Evropy, Asie i Severní Ameriky asi 300 tisíc let. Poslední populace zde přežívaly pravděpodobně až do období 8000 až 7500 let před naším letopočtem. Později žili mamuti už jen na Wrangelově ostrově u nejvýchodnější Sibiře - zhruba před čtyřmi tisíci lety. Na území České republiky se mamut vyskytoval ještě asi před deseti tisíci lety. Mezi hlavní naleziště mamutích pozůstatků v ČR patří Předmostí u Přerova a Dolní Věstonice. Mamut byl nejbližším příbuzným slona indického (Elephas maximus).