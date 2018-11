Havíři vyfotili v Beskydech medvěda. Stál od nás patnáct metrů, říkají

O pohybu medvěda v této oblasti informovaly ve čtvrtek webové stránky obce Ostravice a občany upozorňoval i místní rozhlas. Jeho přítomnost potvrzovala fotopast ochránců přírody (viz Obec na Frýdecko-Místecku upozorňuje na medvěda).

Na Valašsku mají s medvědem trápení. Snaží se ho odchytit již měsíce:

Ve stejný den na šelmu narazili i Pavel Balínek z Českého Těšína a Daniel Tamme z Karviné, oba profesí horníci, kteří jsou na rekreaci v jednom z hotelů v obci Čeladná.

„Byli jsme autem na výletě, když nám medvěd přeběhl přes cestu poblíž rozcestníku Pod Smrčkem. Pak se vydal dál po lesní cestě směrem na Smrk. Chvíli jsme asi dvě stě metrů jeli vedle něj, a když vyběhl do svahu, vystoupili jsme z vozu a fotili,“ popisují muži.

Na medvěda se dívali z patnácti, maximálně dvaceti metrů.

„Měl jsem však pocit, že nám medvěd jakoby vysílá signál, dává najevo, ať mu dáme pokoj. Pak zalezl do houští,“ říká Balínek. Sám měří 180 centimetrů a tvrdí, že kdyby se zvíře postavilo, bylo by jistě větší než on.

„Jsme nadšení, že jsme to přežili a že jsme to zažili. Na druhou stranu, když teď jdeme kolem hotelu, ohlížíme se za sebe i kolem sebe a asi ještě chvíli budeme. Člověk prostě v naší krajině s medvědem moc nepočítá a když ho spatří, začne být opatrnější,“ popisují havíři své pocity.

Zatím není jasné, zda jde o stejného medvěda, který se v posledních týdnech putoval po Vsetínsku.

„Stopy jsem ještě nenašel. Tady je bohužel horší terén než na Valašsku. Problémem jsou zpevněné cesty, kde se stopa neotiskne,“ poznamenal Michal Bojda z Hnutí duha Olomouc.

Nejčastěji byl v posledních letech v Beskydech zaznamenám výskyt medvědů na Jablunkovsku, kam přecházejí ze Slovenska. Jeden se dokonce před dvěma lety toulal poblíž Třince a lidem na zahrádce pošlapal brambory, druhý ničil včelíny v Mostech u Jablunkova a na Hrčavě.

Medvědího tuláka natočili lidé na Trojáku, ve zlínském regionu:

„Letos žádné pozorování medvěda nemáme. Ale fotopast zachytila v lese vlky,“ uvedl myslivec Kamil Turek z Mostů u Jablunkova.