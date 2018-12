V Beskydech žije asi pět medvědů, v létě prchnou před davy na Slovensko

7:39 , aktualizováno 7:39

Zatímco se roky hovoří o tom, že medvědi do Beskyd jen sem tam zavítají ze Slovenska, ochranáři na základě dlouhodobých sledování potvrzují, že se zde stabilně usadilo okolo pěti jedinců. Většinou jde o mladé medvědice ve věku od pěti do deseti let.