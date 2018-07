Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem se už staví, silnice však nebude celá

Stavební firma pokročila v práci na rozšíření silnice na čtyři pruhy, kterému dosud bránily dlouholeté spory s majitelem jednoho z pozemků. „V této oblasti proběhla spousta soudních řízení a po dlouhé době jsou již vyčerpány všechny řádné i mimořádné opravné prostředky, proto začala stavba,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Ani tato stavba ale není poslední, ŘSD stále nemá vykoupeny všechny pozemky. „Ještě bude nutno zbourat dům a dostavět odstavný pruh,“ dodal mluvčí ŘSD.

Silnice D48 v Rychalticích tak sice dostane čtyři pruhy, ve směru na Příbor bude částečně dostavěn i odstavný pruh.

Jak mluvčí ŘSD uvedl, bez odstavného pruhu bude hotovo do konce letošního roku.

Na úrovni nevykoupeného domu ale bude přerušen, v podstatě zde zůstane díra, která se vyplní až po dokončení sporu o vykupovaný dům.

Ten došel tak daleko, že si peníze, které ŘSD v rámci vyvlastnění poslala majiteli, nikdo nevyzvedl, a to ani z následné soudní úschovy.

„Náhradu za vyvlastněné nemovitosti jsme sice uhradili, ale z důvodu odmítnutí jejího převzetí byla složena do úschovy soudu, neboť ji nikdo nevyzvedl,“ vysvětlil Studecký. Podle Stanislava Švantnera, majitele sporného pozemku a domu, který stojí v cestě dokončení dálnice, ale k žádným průtahům nemuselo dojít a dálnice mohla v Rychalticích už dávno stát v plné plánované šíři.

Spor asi skončí u Ústavního soudu

„Já jsem nechtěl po státu peníze, chtěl jsem, aby mi pořídili jiný dům. Třeba starší. Dokonce jsem jim takový sám našel. Ale ŘSD na to nepřistoupilo,“ popisuje svůj pohled na více než deset let trvající spory. „Navíc mi za dům nabídli 1,8 milionu korun, za to si už nekoupíte ani byt ve městě. Náš znalecký odhad byl na 4,5 milionu. Ten starší dům, který jsem našel, by ŘSD vyšel na 3,5 milionu korun. Ani jsem nechtěl nic doplácet. Ale vůbec se se mnou o tom nechtěli bavit.“

Kvůli stavbě silnice na části jeho pozemků dodnes vede několik soudních sporů, u jednoho chystá podání k Ústavnímu soudu.

„Další spor je o tom, zda je vůbec platné vydané stavební povolení,“ dodal Švantner.