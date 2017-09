Školáci a studenti v Ostravě by měli mít MHD zdarma alespoň v létě

Zastupitelé města z řad opoziční ČSSD netajili, že by návrh podpořili, a dokonce rozšířili i na studenty až do 26 let. Pro by určitě hlasovali i lidovci, kteří jsou součástí koalice.



Naopak radní z dalších tří koaličních stran (ANO, Ostravak a ODS) by podpořili další finanční zvýhodnění, ale ne bezplatnou dopravu.

„Mimo jiné proto, že toho, co je zadarmo, si lidé neváží,“ argumentoval radní pro dopravu Lukáš Semerák. Netajil, že dokud bude ve funkci, školáci v Ostravě zdarma jezdit nebudou. Slíbil ale, že zváží další možnosti slev. A na začátku týdne oznámil novinku: školáci i studenti budou cestovat zdarma, ale jen v létě.

„Žáci ostravských základních škol a studenti středních i vysokých škol si mohou nyní koupit maximálně pětiměsíční kupon na každé pololetí a složitě pak řeší cestování o letních prázdninách. Chceme to změnit tak, aby od druhého pololetí pětiměsíční jízdenka za stejnou cenu platila i na dva letní měsíce. Školáci a studenti, kteří si koupí kupon platný od února do konce června 2018, tedy budou moci jezdit MHD v červenci a srpnu zdarma,“ nastínil Semerák. A dodal, že od příštího září už si budou moci koupit celoroční kupon za cenu deseti měsíců.

„Je to náš společný návrh s DPO. Nejdříve ho ale musí schválit město a také kraj,“ upozornil jednatel společnosti KODIS Aleš Stejskal.