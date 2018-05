Zeman v Moravskoslezském kraji navštěvuje místa, kde ho mají nejraději

Proto v úterý přijel do Jakartovic na Opavsku, kde obdržel přes 76 procent hlasů. A ve čtvrtek zamíří až na Osoblažsko až k česko-polským hranicím, protože ve Slezských Pavlovicích dostal dokonce takřka 90 procent hlasů.

A také mezi městy zvítězily Karviná s Orlovou, kde nad svých protikandidátem Jiřím Drahošem dominoval nejvíce.

Zeman vysvětluje, že tak chce poděkovat svým voličům. „Slyšel jsem, že vaši obec jsem navštívil už před dvaceti lety jako premiér. Ale teď vám chci poděkovat za vaši podporu,“ řekl Zeman asi třem stovkám diváků v Jakartovicích.

Lidé z obce a okolí se na prezidenta těšili. „V roce 1946 projížděl částí Jakartovic Edvard Beneš. Když viděl špalíry lidí, tak nechal přibrzdit. Ale prezidenta na návštěvě tady máme poprvé,“ přiblížila žena, která rozdávala Zemanovy fotografie.

Byl výborný, hodnotili lidé z Jakartovic

Prezident odpovídal i na dotazy občanů. Dotkli se například problematiky rychlosti soudů, přeměny starých průmyslových areálů nebo oprav zchátralých památek soukromých majitelů nebo přijetí eura. Zástupce srbské menšiny mu předal lahev slivovice v morušovém dřevu za to, že nepodporuje Kosovské Albánce.

„Byl výborný, zase řekl přímo, co si myslí. Byl to zážitek,“ zhodnotila asi čtyřicetiminutový mítink Božena Mošová.

Ještě předtím Miloš Zeman zavítal na moravskoslezský krajský úřad. A mířil k jedné z nejsledovanějších očekávaných ekonomických událostí regionu, prodeji ostravské společnosti ArcelorMittal.

Zeman: ArcelorMittal by měly koupit Třinecké železárny

„Připojuji se k těm, kdo by chtěli vytvořit v tomto kraji jakýsi průmyslový holding,“ řekl Zeman. „Myslím, že by do tohoto holdingu patřily Třinecké železárny, a stejně jako Andrej Babiš na ně budu tlačit, aby koupily ArcelorMittal. Protože je dobré, aby podniky v této oblasti byly pokud možno ve vlastnictví domácího kapitálu,“ dodal.

Třinecké železárny před lety, při privatizaci, kdy někdejší Nová huť skončila v rukou indického miliardáře, o ostravský hutní kolos zájem měly. V současnosti se však ke svým plánům nechtějí vyjadřovat.

„Těšíme se na návštěvu pana prezidenta v našem podniku, možný prodej společnosti ArcelorMittal Ostrava ale komentovat nebudeme,“ řekla Petra Macková Jurásková, mluvčí Třineckých železáren.

Došlo i na Bakalu

Pro Zemana nebude návštěva areálu Třineckých železáren novinkou. Ačkoli tvrdí, že na svých prezidentských návštěvách chce vždy zavítat na nová místa, třinecký „werk“ navštívil už v roce 2015.

A jeho projev k zaměstnancům tehdy majitele hutě nenadchl. Zvláště poté, co prezident „provalil“ detaily o několikamiliardové zakázce pro Ázerbajdžán. Tehdejší výrazy ve tvářích třineckých šéfů patřily mezi ty méně publikovatelné.

Při návštěvě krajského úřadu pak došlo nejen na nezbytný šťouchanec do někdejšího majitele OKD Zdeňka Bakaly, ale i na výměnu darů. Prezident dostal remosku, hejtman Ivo Vondrák dýmku.