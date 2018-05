Zemanova mise Mittal příliš nevychází, vedení Třineckých železáren mlčí

Prezident v Karviné: Zařídil jsem příchod investora Kromě Třineckých železáren absolvoval prezident Zeman ve středu i setkání se zástupci a obyvateli dvou měst na Karvinsku. Volba Karviné a Orlové nebyla náhodná, Miloš Zeman v těchto městech získal v uplynulých prezidentských volbách největší podporu v rámci kraje. Za to dorazivším lidem poděkoval. „Komu jinému bych měl říkat ‚milí přátelé‘ než občanům Orlové, kde jsem získal nejvíce procent v celém Moravskoslezském kraji? Teď jsem přijel z Karviné, kde bylo krásných 75 procent, u vás to bylo dokonce 77,“ řekl při setkání s orlovskými obyvateli. Jak do centra Karviné, tak i Orlové dorazily stovky lidí. Povětšinou vyjadřovali prezidentovi podporu, kritika hlavy státu z jejich úst nezazněla. Diskuse prezidenta s lidmi se točila kolem v regionu tradičních témat jako privatizace OKD, zneužívání sociálních dávek či nezaměstnanost. Zeman lidem v Karviné naznačil, že do regionu míří významný zaměstnavatel. Zatím však nebyl konkrétní. „Chtěl jsem přijít s hrdým sdělením, že jsem zařídil přesun jedné nejmenované firmy do Karvinska, ale protože tento přesun ještě není dokončen kvůli tomu, že pozemek má oválný tvar a oni chtějí obdélníkový tvar, tak to ještě nemáme vyřízeno. To je takový můj malý příspěvek k tomu, aby se tady objevila nová pracovní místa,“ prohlásil Zeman.