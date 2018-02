Ministr zdravotnictví odvolal exministra Němečka z čela ostravské nemocnice

Je to msta i prvek vyjednávací taktiky, myslí si politici Za osobní mstu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) i prvek jeho vyjednávací taktiky pro skládání druhé vlády mají odvolání ředitele ostravské nemocnice Svatopluka Němečka (ČSSD) zástupci sněmovní opozice. Většina soudí, že ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) na podobný krok mandát má, bez důvěry Sněmovny by ale měl postupovat uvážlivě a ne v rozporu s dobrými mravy. Z oslovených politiků postup nekritizoval pouze šéf hnutí SPD Tomio Okamura. "Ministři v demisi by neměli dělat nevratné zásadní kroky, ale odvolat v případě nutnosti ředitele není nijak zásadní ani nevratné," uvedl Okamura. "Ministr může odvolat ředitele kdykoli. Ovšem při rekordním zisku nemocnice to opravdu vypadá spíše na osobní mstu, protože se Andrej Babiš svojí nenávistí k němu nikdy netajil," řekl ČTK předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Podle místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka je za odvoláním Němečka čistě pragmatický tlak Andreje Babiše, jak donutit ČSSD ke vstupu do vlády. "Vyhání socany z teplých místeček, aby se zvýšila podpora mezi členy k vládnímu angažmá. Špinavá politika jako vždy," myslí si. Podle Němečkova stranického kolegy Lubomíra Zaorálka je současná vláda naprosto neregulérní. "Ministři nemají mandát k ničemu než k údržbě a měli by se zdržet jakýchkoli podobných kroků," sdělil. Zdrženlivost a uvážlivost by očekával od Vojtěcha také šéf sněmovního klubu sociálních demokratů Jan Chvojka. "I vláda bez důvěry a v demisi má na to bohužel pravomoc, neslučuje se to ale s dobrými mravy - ministr bez důvěry by takové kroky dělat neměl," uvedl předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Mandát k odvolání osob v Němečkově postavení by měl mít ministr podle místopředsedy KSČM Richarda Dolejše jedině v případě závažných pochybení a nebezpečí z prodlení. "Obecně by měl být ministr v demisi uvážlivý v takových rozhodnutích," míní. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska Vojtěch plnil zadání Babiše. "Andrej Adamovi hovoril: Odjebaj ho... To je pro pana ministra důvod dostatečný," uvedl na Twitteru. Babiš s Němečkem měli jako ministři minulé vlády mezi sebou velmi vyostřené vztahy, které musela řešit i koaliční rada. Babiš jako ministr financí Němečka kritizoval za špatné hospodaření resortu i za jeho předchozí působení v ostravské nemocnici. Dnes se Babiš za Vojtěcha postavil a připomenul, že kvůli Němečkovým nákupům v minulosti podal trestní oznámení.